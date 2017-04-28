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الانقسامات تعصف في بلدية طرابلس.. استقالات وتعليق عضوية؟

28
APRIL
2017
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علّق عضوان في بلدية طرابلس مشاركتهما في أعمال المجلس اذ خرجت الخلافات والانقسامات داخل بلدية طرابلس إلى العلن، بحسب صحيفة "الاخبار" التي لفتت الى ان العضوين محسوبان على كتلة الوزير السابق أشرف ريفي، التي فازت بثلثي أعضاء البلدية في انتخابات 2016، من بينها رئيس البلدية الحالي أحمد قمر الدين.
 
والعضو الأول رئيس لجنة الإعلام والعلاقات الدولية سميح حلواني، الذي أعلن على صفحته على فايسبوك "تعليق حضور جلسات المجلس البلدي والعمل البلدي ككل، والاستقالة من رئاسة اللجنة البلدية، ولا عودة عن القرار قبل عودة هيبة البلدية وبسط السلطة والقانون من قبل الرئيس، والبدء بتنفيذ المشاريع واحترام قرارات مجلس بلدية طرابلس".
 
كما اعلن رئيس لجنة الحدائق والبيئة نور الأيوبي على صفحته الفايسبوكية تضامنه مع حلواني "بتعليق حضور جلسات البلدية والعمل البلدي ككل، والاستقالة من رئاسة اللجنة البلدية، ولن أعود عن قراري قبل عودة الهيبة والسلطة، وتنفيذ قرارات البلدية والمشاريع الإنمائية، ووضع خطة العمل والبرنامج الذي تقدمت به موضع التنفيذ".
 
 وأوضح الأيوبي أنه "مضى ما يقرب من عام ولا نزال ضمن المربع الأول، بل إن الفساد والفوضى زادا للأسف، ولم نستطع تقديم أي عمل إيجابي لأهلنا، وإنني أعترف بأسف، لقد تبدّلت الأسماء لكن لم يتبدل التعاطي."
 
ووجّه انتقاداً لاذعاً لرئيس البلدية من دون أن يسميه عندما قال إنه "يوجد شخص واحد يتحكم في كل القرارات في البلدية، ومع أن أحداً لا يريده عبداً، فإن السؤال لمَ يحاول أن يكون عبداً لهذا أو ذاك؟"، متهماً إياه بأنه "لا يعمل كما يجب، بل يبحث عن إقامة توازانات داخل البلدية."
ونفى الأيوبي أن يكون ريفي "يتدخل في عمل البلدية"، لكنه رأى أنه "لا يوجد تفسير واضح لمَ لا تقوم البلدية بواجبها كما يجب"، محذراً من أن "كرة الاعتراض ستكبر مثل كرة الثلج، وأن التململ أصبح كبيراً وهو موجود عند جميع الأعضاء تقريباً، لأنه مرت سنة على انتخابنا، ووضع أهالي المدينة آمالاً كبيرة علينا، لكننا لم نضع الخطة ومشاريع الأفكار التي طرحناها موضع التنفيذ، وبقيت المخالفات واستمرت الفوضى، لا بل تضاعفت، فلمَ نستمر في البلدية ونكون شهود زور فيها؟".
 
لمن جهته اوضح رئيس البلدية أحمد قمر الدين لـ"الاخبار" أنه لم يتبلغ أي قرار "باستقالة الأيوبي أو حلواني، مع أنه عقدنا قبل يومين جلسة للمجلس البلدي لم يتحدث فيها أحد عن استقالة أو عن تعليق عضوية وكانت جلسة طبيعية".
 
ورأى قمر الدين أن "من الطبيعي أن يكون هناك تباين وتعدّد آراء داخل المجلس، فنحن 24 عضواً، وكل واحد عنده خلفية وآراء وأفكار مختلفة عن غيره، غير أن هذا التباين صحّي وليس العكس". 
 
واقر رئيس البلدية بأن "هناك مشاريع عدّة تأخرنا في تنفيذها"، مبرّراً ذلك "بإنجاز دفاتر الشروط الخاصة بها، والتي نريدها دفاتر شروط بمواصفات ممتازة، لما فيه خير المدينة ومصلحتها".
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