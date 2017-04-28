عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 نيسان 2017

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الأخبار: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»

مشروع بري يتقدّم

الديار: «كسر جليد» في كليمنصو... اسرائيل تضرب دمشق والصواريخ في بيروت



الأنوار: اتساع نطاق الاتصالات حول قانون الانتخاب ... وال ٦٠ لا يزال مطروحا

البناء: الغارة «الإسرائيلية» قرب مطار دمشق لردّ الاعتبار لمدى الـ «60 كلم»

إعلان «إسرائيلي» عن اعتراض الباتريوت لطائرة دون طيار فوق الجولان

قانون ميقاتي والتأهيلي يتنافسان في الوقت الضائع ولكلّ منهما حلف ثلاثي



النهار: برّي يرد الكرة: وأنا لن أمدِّد

المستقبل: الحريري في اختتام أعمال منتدى بيروت السابع للفرانشايز: نجهد لعزل الصراع السياسي وخلافاته عن العمل للنهوض بالاقتصاد



الجمهورية: سباق محموم بين القانون والتمديد



l'orient le jour: Après le rebondissement initié par Hariri, la dynamique relancée



the daily star: Hariri confronts impasse with shuttle diplomacy