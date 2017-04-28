أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 نيسان 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

رأت مصادر معنية بقانون الانتخابات النيابية أنّ حركة أحد المسؤولين باتجاه مواقع قيادية فاعلة على هذا الصعيد تندرج في إطار سعيه لمنع التمديد للمجلس النيابي في جلسة 15 أيار المقبل، ظناً منه أنّ مشروعه للانتخابات أو أيّ مشروع قريب منه سيعيد إنتاج السلطة بموازين مختلفة تعطي مقاعد جديدة لا يُستهان بها لحلفائه في قوى 14 آذار، وتحديداً القوات اللبنانية الطامحة إلى زيادة حجم كتلتها البرلمانية...



كواليس

قالت مصادر عسكرية غربية إنّ جدالاً «إسرائيلياً» يدور حول اتخاذ من استهداف سلاح مفترض لحزب الله سبباً للغارات في سورية، لأنّ ذلك يعني تسليماً ضمنياً بقبول اعتبار أيّ استهداف للجيش السوري عملاً عدوانياً يمنح حق الردّ، ويعني منح حزب الله فرصة اتخاذ الغارات التي يفترض أنها استهدفته لأيّ عملية يريد القيام بها ضدّ «إسرائيل»، وأضافت المصادر أنّ الغارة الأخيرة على تدمر أحدثت ارتباكاً عسكرياً عندما جرى ربطها بطريقة غير قابلة للإقناع باستهداف صواريخ لحزب الله يستحيل أن تكون في صحراء في تدمر.



النهار: أسرار الآلهة



حكومة مناطقية

تردّد أن مجلس الوزراء سيعقد تباعاً في عدد من المناطق



تيمور لم يطل

تمّ إرجاء اللقاء في الجامعة اليسوعيّة الذي كان سيشكّل إطلالة سياسيّة للسيّد تيمور جنبلاط من دون توضيح الأسباب..



إلغاء عقود

تم إلغاء عقود استشارات وتبديل أخرى في أحد المقار الرئاسيّة بعدما تبيّن أن لا عمل لأصحابها.

المستقبل: يقال

إنّ أكثر من «نصيحة ديبلوماسية» سمعها المسؤولون اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة تشدّد على أهمية التوصّل إلى اتفاق وطني حول قانون الانتخاب قبل انتهاء المهل الدستورية تجنباً لأي تداعيات سلبية لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة.



الجمهورية: اسرار

إستقالات

توسعت حركة الإستقالات في حزب غير مسيحي على خلفية إتهامات وُجّهت الى القيادة بالمسّ بوحدة الطائفة وبالخروج على رأي الأكثرية.



نتيجة

لاحظت أوساط سياسية أن الضغط السياسي الحاصل يمكن أن يؤدي إلى الشارع ولا يمكن معالجة الوضع في الشارع وكل ذلك سيزيد من التعقيد ولن يؤدي إلى نتيجة.



تطورات

قال سفير دولة معنيّة بالشأن السوري إن «تطورات كبرى» قد تحصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في سوريا من دون أن يُحدِّد ماهيّتها أو ما إذا كانت لمصلحة النظام السوري أو ضده.

إنجاز

تتردّد معلومات عن أن إحدى المديريات حقّقت إنجازاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث أحبطت عملية تهريب وُصِفت بـ«الكبيرة جداً»، في المطار، وتم توقيف الفاعلين، إضافة الى ثلاثة موظفين.

تقنيات

أبلغت سفارة دولة كبرى مراجع سياسية بأن تلك الدولة تدرس بجدّية إمكان تزويدها جهازاً أمنياً لبنانياً بتقنيات متطورة ونوعية تساهم في زيادة فعاليته ومساهمته في ضبط الإستقرار الداخلي.



كلام

سمع زوّار موسكو كلاماً واضحاً من القيادة العسكرية والأمنية عن إرتفاع وتيرة الإشتباك الدولي في المرحلة المقبلة.



غياب

ألغى الجانب الروسي كل الإجتماعات المقررة مع وزير لبناني بسبب غيابه عن مؤتمر دولي - إقليمي وخفض التمثيل اللبناني المشارك فيه.