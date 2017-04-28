٢٠٢٧ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

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تعتبر المرحلة الفاصلة التي تسبق الخامس عشر من شهر أيار القادم موعد دعوة المجلس النيابي للانعقاد، مرحلة مهمة ودقيقة للغاية في لبنان انطلاقا من ان هذه الجلسة النيابية قد تحدد مسار الفترة المقبلة على الصعيدين السياسي والأمني بالدرجة الأولى، وما ينعكس من خلالهما أيضا على القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في البلد انطلاقا من ان الهدوء والاستقرار في لبنان هما العنوان الأساسي لجذب السياح والمغتربين اللبنانيين.

واذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث هذه الأيام من قطع للطرقات من قبل بعض القطاعات العمالية يتبين للجميع ان ذلك من شأنه ان يؤثر سلبا على صورة لبنان في الخارج وعلى تشجيع السياح والمغتربين على زيارة البلد.

وعلى صعيد حركة المطار، فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ٢٦١ ألفا و٢٦٩ راكبا توزعوا على ١٣٧ ألفا و٧٤٢ راكبا وصلوا الى لبنان و١٢٣ ألفا و٣٦٣ راكبا غادروا لبنان و١٦٤ راكبا بطريق الترانزيت.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية ٢٠٢٧ رحلة منها ١٠١٢ رحلة وصول الى لبنان و١٠١٥ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية.

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان غادر الى القاهرة.

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان غادر الى القاهرة.

بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للملكيين الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام غادر الى القاهرة.

رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر غادر الى القاهرة.

وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون غادر الى الدوحة.



النائب ايلي ماروني عاد من لارنكا.

النائب أمل أبو زيد غادر الى باريس.

النائب ياسين جابر عاد من واشنطن.

النائب جوزيف المعلوف عاد من الكويت.

الوزير السابق الفضل شلق عاد من القاهرة.

الوزير السابق روجيه ديب عاد من روما.

الوزير السابق عبدالرحيم مراد غادر الى القاهرة.

الوزير السابق ماريو عون عاد من لارنكا.

الوزير السابق سمير المقدسي غادر الى روما.

الوزير السابق طارق متري غادر الى دبي.



النائب السابق جواد بولس غادر الى باريس.

رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عادت من لندن.

مدير عام وزارة المال آلان بيفاني عاد من باريس.

وزير العدل الأوسترالي مايكل كينان غادر الى أوستراليا.

الوزير العراقي قتيبة تركي غادر الى بغداد.

المدير الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط مهند مهدي غادر الى عمان.

المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا غيرت كابيلاري غادر الى اسطنبول.

سفير النيجر الجديد أبو بكر عبده وصل من الكويت.

سفير فيتنام الجديد لونغ لو فونغ وصل من القاهرة.