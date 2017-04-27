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بعد انتشار صورة المبنى بمحاذاة عامود كهربائي بشكل كبير.. إليكم الحقيقة الكاملة!

27
APRIL
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البيان التالي:

 

"تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً حول مخالفة بناء ارتكبها أحد الأشخاص السوريين، وهي إنشاء مبنى في بلدة غزة البقاعية، بمحاذاة عامود كهربائي، متعدّياً بذلك على الأملاك العامة. ومن خلال التحقيق الذي أجرته القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، تبيّن ما يلي:

 

أولاً: إن ملكية البناء تعود لمواطن لبناني يدعى (ع. ع. مواليد عام 1976)، وأمّا الشخص السوري، فهو يعمل بصفة ناطور لدى ع. ع. المذكور.

 

ثانياً: بتاريخ 24/4/2017، تم الاستماع الى إفادة صاحب البناء من قبل مخفر جب جبين في وحدة الدرك الاقليمي، الذي أفاد بأن شركة الكهرباء قد ركّزت العامود الكهربائي سابقاً ضمن عقاره، وانه تقدم بتاريخ 17/11/2016 بطلب لدى الشركة المذكورة - دائرة جب جنين لإزالته من أرضه ونقله إلى مكان آخر، وقد وردت الموافقة على ذلك من قبل الشركة بتاريخ 7/12/2016، ولكن من دون التنفيذ حتى الآن.

 

ثالثاً: أبرز مالك العقار الوثائق الرسمية التي تُثبت شرعية البناء، (تصريح من بلدية غزّة برقم /79/ تاريخ 3/10/2016 يجيز له إنشاء طابق أرضي بمساحة /150/ م2، وتصريح آخر برقم /212/ تاريخ 17/11/2016، يجيز إنشاء طابق أوّل)، كما أبرز موافقة شركة الكهرباء على نقل العامود الكهربائي إلى مكان آخر".

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