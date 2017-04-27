هل ترد روسيا على الاعتداء الاسرائيلي على سوريا؟!

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هند الملاح

شكّل استهداف العدو الاسرائيلي اليوم لموقع عسكري مُحاذٍ لمطار دمشق الشغل الشاغل لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من ان الكرملين دعا "كل الدول" الى احترام سيادة سوريا وضبط النفس لتجنّب تصاعد التوتر في منطقة مضطربة أساساً، راح شقّ كبير من روّاد هذه المواقع يتساءل عن موقف روسيا من الضربة.

التدخل الروسي في سوريا أتى منذ بدايته لضمان المصالح الروسية، بحسب الصحافي والمحلّل السياسي غسان جواد الذي يقول في اتصال مع موقع "الجديد" إن "الروس ضمنوا بنسبة كبيرة مصالحهم في الساحل وفي خطّ المدن، كما في وجود السلطة الشرعية في سوريا بقيادة الرئيس بشار الاسد".

"ولا تخفي روسيا علاقتها مع العدو الاسرائيلي"، يقول جواد "هناك محاولة روسية دائمة لاستثمار هذه العلاقة في إطار تنظيم وتداخل مصالحها مع اسرائيل، وفي هذا المعنى يمكن اعتبار الرفض والادانة اللذين لحقا بكل الغارات التي تمّت على سوريا والاعتداءات الاسرائيلية كانت رفضا سياسيا من روسيا، لكنّها تقنياً وحتى رمزياً لم تبادر بأي شيء".

ويرى جواد أن الشق الأهم من الدور الروسي في سوريا هو في "كبح جماح العدو الاسرائيلي اذا اراد الاعتداء، فالتخوف الاكبر اليوم هو من الاحتكاك الايراني - الاسرائيلي الذي سيأتي في ظل تصعيد علي المستوى الدولي والاقليمي وتطورات تشهدها الدول المنخرطة في الحروب السورية والعراقية واليمنية".

الدور الروسي يتجلّى الآن في منع الإنفجار الذي ينذر به الاحتكاك، وهنا ستقوم روسيا بمنع تمادي الكيان الصهيوني في العدوان، بحسب جواد، "القرار الايراني حتى اللحظة هو ضرب المجموعات المسلحة التي تعمل في اطار المشروع الصهيوني وامتصاص هذه المواجهة ولكن قد تأتي لحظة تصبح فيها ايران وحلفاؤها جاهزين لمواجهة قد تندلع من الجولان".

أمّا موضوع الردّ العسكري على هذه الاعتداءات، فمن غير المتوقع أن تقوم روسيا بضربة عسكرية ضد العدو الاسرائيلي، يختم جواد.