بعد اليوم... لن تروا باعة متجولين في بيروت!

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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قرارا قضى بمنع الباعة المتجولين في مدينة بيروت وإلغاء جميع التراخيص المعطاة سابقا، عملا بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات، وجاء في القرار:



"المادة الأولى: تلغى جميع قرارات الترخيص بتأدية مهنة بائع السريح على عربة.

المادة الثانية: يمنع منعا باتا تجول الباعة أو عرض البضائع على عربات أو بسطات من أي نوع كانت ضمن نطاق مدينة بيروت.

المادة الثالثة: يحق لأصحاب التراخيص الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه، استرداد رسوم الترخيص والاستثمار المستوفاة من بلدية بيروت عن العام 2017".

وكلف شبيب، شرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.