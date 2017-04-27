الرئيس عون يستقبل بلحاج بحضور كنعان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والمستشارة الرئاسية السيدة ميراي عون هاشم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد فريد بلحاج والسيدة منى زيادة من مكتب بيروت.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقات بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يعمل البنك على تمويلها بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية.

واشار بلحاج إلى انتهاء فترة عمله في بيروت وانتقاله إلى موقع آخر، فشكره الرئيس عون على الجهود التي بذلها خلال وجوده في بيروت من أجل تفعيل العلاقات بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.