الرئيس عون يشدد على مواقفه الثوابت من ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل ويحقق العدالة والمساواة

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تنوّعت استقبالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث تناولت مواضيع سياسية وانمائية واقتصادية وادارية، إضافة الى متابعته الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، في ضوء اللقاءات التي تعقد في هذا الصدد وانطلاقاً من المواقف الثوابت التي حددها رئيس الجمهورية امام وفد نقابة المحامين قبل يومين والتي شدد فيها على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين من دون تمييز.





الوزير السابق جان عبيد

سياسياً، استقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق جان عبيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنــــة. واوضح الوزير عبيد انه هنأ الرئيس عون بالاعياد، وعرض معه للاتصالات الجارية للتوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. وفي هذا السياق قال الوزير عبيد انه بصرف النظر من الموقف من قانون الانتخاب الساري لجهة الاعجاب به او الرفض، فإنه في حال تعذر التعديل قد يكون من الطبيعي التقيد بما هو قائم.





النائب هادي حبيش

واستقبل الرئيس عون، النائب هادي حبيش وعرض معه الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات في ضوء مواقف الاطراف. واشار النائب حبيش الى انه بحث مع رئيس الجمهورية في عدد من المشاريع الانمائية في منطقة عكار.





المدير الإقليمي للبنك الدولي

واستقبل الرئيس عون، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والمستشارة الرئاسية السيدة ميراي عون هاشم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد فريد بلحاج والسيدة منى زيادة من مكتب بيروت. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يعمل البنك على تمويلها بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية. واشار السيد بلحاج إلى انتهاء فترة عمله في بيروت وانتقاله إلى موقع آخر، فشكره الرئيس عون على الجهود التي بذلها خلال وجوده في بيروت من أجل تفعيل العلاقات بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.





المطران عصام يوحنا درويش

واستقبل الرئيس عون رئيس أساقفة زحلة والفرزل للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش يرافقه ممثل المجلس الابرشي السيد غسان خوري، وعرض معه أوضاع زحلة وحاجاتها. وأوضح المطران درويش أنه بحث أيضاً مع رئيس الجمهورية في قانون الانتخاب لجهة ضرورة مراعاته مكونات زحلة وانفتاحها على البقاع. واشار إلى أنه وضع رئيس الجمهورية في التفاصيل المتعلقة ببناء مستشفى تل شيحا اللبناني-الأوسترالي للأورام السرطانية والذي سيضم 300 سرير وهو بتمويل أوسترالي.





اتحاد بلديات صيدا

واستقبل الرئيس عون، رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني المهندس محمد زهير السعودي مع وفد من رؤساء البلديات الأعضاء في الاتحاد الذين عرضوا أوضاع البلديات وحاجاتها.

واعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الجهات المعنية بمتابعة مطالب اتحاد البلديات مركزاً على الدور الانمائي البارز الذي تلعبه البلديات في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.





تجمع الصناعيين في قضاء جبيل

وفي قصر بعبدا، رئيس تجمع الصناعيين في قضاء جبيل برئاسة السيد جورج خير الله الذي عرض على رئيس الجمهورية أوضاع المؤسسات الصناعية في جبيل والظروف التي تعمل فيها ومنها تداعيات النزوح السوري ومنافسة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين وللمصانع اللبنانية، إضافة إلى حاجات المصانع لرعاية أكثر من قبل الدولة.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الجهات المعنية لدرس مطالب تجمع صناعيي جبيل، كما طلب التشدد في تطبيق القوانين وحماية حقوق أصحاب المصانع والعمال اللبنانيين على حد سواء.





رئيس الهيئة العليا للتأديب

وفي قصر بعبدا، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود الذي أطلع الرئيس عون على عمل الهيئة والملفات التي تدرسها في إطار مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح الإداري. وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة تثبيت قواعد الثواب والعقاب وضبط عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء على أن يقترن أي اجراء تتخذه الهيئة بالأدلة الثابتة.





محافظ جبل لبنان بالوكالة

واستقبل الرئيس عون محافظ الجنوب السيد منصور ضو لمناسبة تكليفه القيام بمهام محافظ جبل لبنان بالوكالة إلى حين تعيين مجلس الوزراء لمحافظ أصيل، وزوده بالتوجيات اللازمة.





تعويضات مزارعي التفاح

على صعيد آخر، تابع الرئيس عون مع الإدارات المعنية موضوع التعويض على مزارعي التفاح وضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لهم إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء. وأعلم الرئيس عون أنه تم صرف مبلغ 20 مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المخصص والبالغ 40 مليار ليرة، ليصار إلى صرفها على المزارعين المتضررين من خلال الهيئة العليا للإغاثة.