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باسيل عرض مع وفد من ممثلي الشباب في الأحزاب اللبنانية موضوع خفض سن الإقتراع

27
APRIL
2017
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مكتبه في الوزارة وفدا من ممثلي الشباب في الأحزاب اللبنانية ضم ممثلين عن الحزب العربي الديمقراطي، الحزب الإشتراكي، التيار الوطني الحر، حزب الله، القوات اللبنانية، الوطنيون الأحرار ، تيار المستقبل ، الحزب الديمقراطي اللبناني، رابطة الشغيلة، حزب الطاشناق، حركة الشعب،جمعية المشاريع الإسلامية وحزب الإتحاد.


بعد اللقاء تحدث باسم الوفد جورج بواري الذي قال:" طرحنا على الوزير باسيل موضوع خفض سن الإقتراع، وسمعنا منه الهواجس الكبيرة حول قانون الإنتخاب ، ونحن نقوم بجولة على جميع المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية و الأحزاب بهدف الاتفاق بين بعضهم لتشجيع الشباب للإنخراط في الحياة السياسية. وسمعنا من الوزير باسيل دعمه لنا ولمقترحاتنا وأهمية ربط هذا الاقتراح من ضمن سلة التعديلات على القوانين وبشكل خاص قانون الإنتخاب .


وتسلم الوزير باسيل نسخا من أوراق إعتماد ستة سفراء جدد لدى لبنان تمهيدا لتسليمها لرئيس الجمهورية في وقت لاحق وهم سفراء دول : جمهورية إيرلندا داميان كول
جمهورية فيتنام الاشتراكية دوهوانغ لونغ
جمهورية منغوليا شولون بايارمونخ
جمهورية النيجر بوبكر عبدو
جمهورية جيبوتي محمد ظهر حرسي
جمهورية مالطا فيليب سيبيراس

 

 

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