living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطّطوا لإطلاق صواريخ على الضاحية أثناء خطاب للسيّد نصرالله!

27
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية.

 

واتّهم في القرار الأول اللبناني وليد تلجة في جرم المشاركة في معارك طرابلس ضدّ الجيش اللبناني، وعلى قتل ومحاولة قتل عسكريين وأحداث تخريب في المنشآت العامة والخاصة سنداً إلى المواد 135 - 549 - 549/201 - 733 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

 

واتهم في القرار الثاني السوري شادي عفلوك في جرم تحريض السجناء داخل سجن الشرطة العسكرية على الالتحاق في صفوف "داعش" والانتماء اليه، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلّها على المادة 217 عقوبات.

 

واتهم في القرار الثالث 5 فلسطينيين محمد قاره ورفاقه، في جرم الانتماء إلى "داعش" في مخيّم "برج البراجنة"، والتخطيط لإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية، ولا سيّما مجمّع "سيد الشهداء" أثناء خطاب السيد حسن نصرالله سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة.

 

وأحال المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكم

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout