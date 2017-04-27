خطّطوا لإطلاق صواريخ على الضاحية أثناء خطاب للسيّد نصرالله!

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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية.

واتّهم في القرار الأول اللبناني وليد تلجة في جرم المشاركة في معارك طرابلس ضدّ الجيش اللبناني، وعلى قتل ومحاولة قتل عسكريين وأحداث تخريب في المنشآت العامة والخاصة سنداً إلى المواد 135 - 549 - 549/201 - 733 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري شادي عفلوك في جرم تحريض السجناء داخل سجن الشرطة العسكرية على الالتحاق في صفوف "داعش" والانتماء اليه، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلّها على المادة 217 عقوبات.

واتهم في القرار الثالث 5 فلسطينيين محمد قاره ورفاقه، في جرم الانتماء إلى "داعش" في مخيّم "برج البراجنة"، والتخطيط لإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية، ولا سيّما مجمّع "سيد الشهداء" أثناء خطاب السيد حسن نصرالله سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة.

وأحال المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكم