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الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق إستهدفت حزب الله؟!

27
APRIL
2017
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نفى مصدر عسكري سوري عبر وكالة "سبوتنيك" الروسية " ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في مطار دمشق الدولي"، مؤكداً أن "ما أثير بشأن وجود أسلحة لحزب الله مجرد تبرير فاشل للعدوان الإسرائيلي".

 

ولفت إلى أن "الطيران الإسرائيلي، يرتكب الجرائم والانتهاكات على الأراضي السورية، مستغلاً الوجود الدولي العسكري على الأراضي السورية، في أكثر من مكان وأكثر من موقف، ولكن هذه الجرائم المتكررة لن تمر دون رد رادع من الجيش العربي السوري"، مؤكداً أنه "لم تحدث أي إصابات لأي مستودعات، ولم تتضرر أية أسلحة من جراء القصف، سواء تابعة للجيش السوري، أو للمخزن المزعوم لـ"حزب الله"، إذا وجد كما يدعون".

 

وكانت أفادت وكالة "رويترز" أن "الغارة الاسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية لـ"حزب الله" في محيط مطار دمشق".

 

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قد أفادت بأنّ "5 غارات إسرائيلية استهدفت السرب العسكري داخل مطار دمشق الدولي".

 

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالمعارضة في منطقة دمشق، إعلانها أنّ "الضربات الصاروخية قرب مطار دمشق الدولي أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية تستخدمه قوات تدعمها إيران".

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