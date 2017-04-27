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ربما تكون صالة الألعاب الرياضية واحدة من الأماكن التي لا تمثل قلقاً بشأن ما ترتديه، لكن يبدو أن فتاة كان عليها أن تقلق من ذلك، بدلاً من قلقها بشأن وزنها والعمل على خسارة الدهون.

فقد طردت فتاة تدعى سارة من صالة الألعاب الرياضية في كلية تشارلستون بسبب ملابسها، وكتبت عبر موقع "فيسبوك" أنها كانت ترتدي قميصاً رياضياً قصيراً وتم مطالبتها بتغيير ملابسها.

وقالت سارة إنها قامت بشراء الزي لأنه مريح، ولم تقصد به لفت انتباه الرجال داخل الصالة الرياضية، مشيرة إلى أن الموظفين قاموا بطردها لاعتبارات صحية، ولم يوضحوا أيا منها عندما طلبوا تغيير ملابسها، واكتفوا بأنها تحتاج إلى تغطية جسدها أكثر من ذلك.

وأشارت أن الموقع الإلكتروني الخاص بصالة الجيم لم يضع أي قوانين تفيد بذلك، بل أنه وضع شرط للدخول وهو ارتداء الملابس الرياضية ولم يحدد نوع هذه الملابس.