في ذكرى ٢٦ نيسان ٢٠٠٥ .. ثورة الحرية مستمرة (فؤاد شهاب)

A + A -

ثوروا لأن شرط وجود ثقافة ديمقراطية وتفكير عقلاني عام لدى الشعب ليستحق الخروج على الحكماء المستبدين هو دائما ارادة الحرية و كانت الحرية شرطاً للايمان

ثوروا فعلى هذه الحرية أن تنعقد المسؤولية والتكليف بحمل الامانة وإقامة العدل و المساوات

ثوروا لأن المسؤولية هو جوهر التكريم الذي خلقه الله للانسان في الوجود ولا تحتاج إرادة الحرية لدى الشعب في بدئها مشروعاً واضحاً أو مرجعية فكرية أو "مانفيستو" مسبقاً من أي نوع،

ثوروا فعلى الرجال و النساء الثوريين وحملة القضية ألا ينسوا بينما يخوضون صراعهم الصعب والطويل تلك الصرخة والمهمة الأولى التي بدأت بها الثورة والتي ستلازمهم طيلة المسيرة الثورية، وهي الدعوة إلى الحرية

ثوروا لان هذه الرسالة موجهة لتحرير الانسان و اسقاط الاستبداد و طرد "محتلي الحقوق"



ثوروا لان صوت الكرامة لن يُسكت فالثورة هي قضية الانسان ايا كان انتمائه ما دام مؤمنا بالمزيد من ثورة الأخلاق

ثوروا لتبقى هذه الثورة بعثراتها و آلامها و بطولاتها و أمجادها أجمل و أجلّ ما عشناه

ثوروا فلاندم و لايأس و لاتراجع عن هذا الطريق العظيم

ثوروا لأن الدعوة إلى الحرية هي جوهر الصيحات الثورية الأولى تجاه الشعب الذي ينتظر شرارة القائد..... فنحن بالانتظار