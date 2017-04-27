عودة الأمطار إلى لبنان!

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طقس ربيعيّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، فيكون الطقس في لبنان غائمًا جزئيًا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على الجبال، واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية الشمالية مساءً وفجر يوم الجمعة.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، الآتي:

الطقس المتوقّع في لبنان:

-الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على الجبال، واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية الشمالية مساءً وفجر يوم الجمعة.

-الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة وارتفاع اضافي بنسبة الرطوبة على الساحل وتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحياناً.

-السّبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

*الرياح السطحية: غربيّة إلى جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

*الإنقشـاع: متوسّط يسوء أحياناً.

*الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و85 %.

*حال البحـر: معتدل ارتفاع الموج.

*حرارة سطح الماء: 20°م.

*الضغط الجوي: 1015 hPa أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

*ساعة شروق الشمس: 05:53، ساعة غروب الشمس: 19:19.