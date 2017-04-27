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كان باب المحل مقفلاً بالرغم من تجمهر بعض الأهالي أمامه.. بائع زهور يعتدي على طفلتين داخل محله في لبنان

27
APRIL
2017
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صــدر عــن المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي – شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
 
"الساعة 21.00 من تاريخ 24/4/2017 ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات سرية درك طرابلس، يفيد عن وجود قاصرتين داخل محل لبيع الزهور في جبل البداوي واحتمال تعرضهن للاغتصاب من قبل صاحب المحل.
 
على الفور توجهت دورية من فصيلة البداوي في وحدة الدرك الاقليمي الى المحلة، حيث كان باب المحل مقفلاً بالرغم من تجمهر بعض الأهالي أمامه، فطلب العناصر من صاحب المحل فتح الباب وتبين أنه يدعى:
 
_ ع. غ . ( مواليد عام 1952، لبناني).
 
وتبين أنه أقدم على تخبئة الفتاتين بين الازهار وتحت الكراتين والأكياس، وهما:
 
_ ك. ح . ( مواليد عام 2007، سورية)
 
_ ز . أ . ( مواليد عام 2008، سورية)
 
باستماعهما بحضور مندوبة الاحداث، أفادتا: أنهما كانتا تتجولان قرب المحل، فطلب منهما صاحبه تنظيف المتخت وبعد دخولهما أقدم على اقفال الباب، ثم لحق بهما الى المتخت وهددهما بالقتل ومارس معهما أعمال منافية للحشمة.
 
تم توقيف المشتبه به وتسليم القاصرتين لذويهما والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
إن قوى الأمن الداخلي تحث المواطنين ولا سيما الأهل منهم، الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المتحرّشين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال".
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