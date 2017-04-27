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لبناني اختاروه رئيساً لحزب مارين لوبان.. من هو؟

27
APRIL
2017
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بدل مارين لوبان ، التي تنحت الاثنين الماضي مؤقتاً عن رئاسة "حزب الجبهة الوطنية" اقتناعاً منها بأنه ينبغيفرنسا بديلاً عنها مؤقتاً أيضاً، هو اللبناني الأصل جان فرانسوا جلخ، المعروف بأنه أحد نوابها الأربعة، طبقاً لما ورد عنه بوسائل إعلام فرنسية أمس واليوم الخميس.
 
جلخ، البالغ 60 سنة، هو صحافي تخرج بالقانون من جامعة Panthéon-Assas المعروفة باسم Paris II أيضاً، والمولود في بلدة Tournan-en-Brie بالشمال الفرنسي لأب لبناني مسيحي وأم مغربية مسلمة، وانضم في 1974 إلى الحزب، أي بعد عامين من قيام والد مارين لوبان بتأسيسه، وكان لا يزال مراهقاً عمره 17 سنة، ثم أصبح عضواً في 1981 بلجنته المركزية، وبعدها بعام في المكتب السياسي، ثم تم انتخابه نائباً بين 1986 و1988 عن بلدة Seine-et-Marne بالشمال الفرنسي أيضاً، بحسب الوارد عنه في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أمس الأربعاء.
 
في الصحيفة عن جلخ، كما بغيرها أيضاً، أنه نائب منذ 2014 بـ #البرلمان_الأوروبي ، يهوى السفر والفنون الجميلة والكتب القديمة والتاريخ والأدب وشخصية الكتب المصورة البلجيكية، المعروفة باسم "تان تان" الشهيرة، ومنصبه الجديد كرئيس للحزب هو مؤقت، لأن Marine Le Pen ستعود إلى رئاسته ثانية إذا خسرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الموعود إجراؤها في 7 مايو المقبل، ضد منافسها الوحيد فيها، إيمانويل ماكرون.
 
من "بحر صاف" إلى فرنسا
كما المعروف عن جلخ أيضاً، أن والديه هاجرا إلى فرنسا من بلدة "بحر صاف" المجاورة لمصيف بكفيا، القريب في محافظة جبل لبنان 25 كيلومتراً من بيروت، وهو ما ألمت به "العربية.نت" من لبناني في باريس يعرفه شخصياً، وطلب عدم ذكر اسمه.
 
وليس Jean-François Jalkh الذي لا يبدو أنه متزوج أو أب لأبناء، هو الوحيد من العرب البارزين في "الجبهة الوطنية" مع المرشحة مارين لوبان، فهناك المسؤول عن حملتها الانتخابية، المصري الأصل جان بطرس مسّيحا، وكتبت عنه "العربية.نت" الأربعاء، والغريب أن مع حملتها مسلمات عربيات ومحجبات أيضاً. أما إيمانويل ماكرون، فالمدير الرقمي لحملته الانتخابية هو التونسي منير المحجوبي.
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