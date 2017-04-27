انفجار ضخم في محيط مطار دمشق

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هز انفجار ضخم صباح اليوم محيط مطار دمشق الدولي في سوريا.

وفيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا ضخما وقع في منطقة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مشيراً الى ان سبب الإنفجار غير واضح، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل أعلام قولها أن طيران الاحتلال الإسرائيلي "استهدف المطار بـ 5 غارات على السرب العسكري داخله وأنباء عن تصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان."

الى ذلك كتبت صفحة "يوميات قذيفة هاون في دمشق" على موقع "فايسبوك" : "الانفجار الذي سمع صداه معظم أحياء العاصمة والذي سبب ضغطاً قوياً في محيط طريق مطار دمشق الدولي وليس داخل المطار

- ألسنة اللهب شوهدت في محيط مطار دمشق الدولي

- الأنباء متضاربة حول مصدر الانفجارات ".

وتابعت الصفحة ان " هناك معلومات تفيد بأنه تفجير لخط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق ورواية آخرى تتحدث عن غارة معادية اسرائيلية في محيط المطار لا شيء مؤكد حتى اللحظة سنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها.

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