living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 27/4/2017

27
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 


أسرار "الجمهورية"


تتردّد معلومات عن أن إحدى المديريات حقّقت إنجازاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث أحبطت عملية تهريب وُصِفت بـ«الكبيرة جداً»، في المطار، وتم توقيف الفاعلين، إضافة الى ثلاثة موظفين.

تقنيات
أبلغت سفارة دولة كبرى مراجع سياسية بأن تلك الدولة تدرس بجدّية إمكان تزويدها جهازاً أمنياً لبنانياً بتقنيات متطورة ونوعية تساهم في زيادة فعاليته ومساهمته في ضبط الإستقرار الداخلي.

كلام
سمع زوّار موسكو كلاماً واضحاً من القيادة العسكرية والأمنية عن إرتفاع وتيرة الإشتباك الدولي في المرحلة المقبلة.

 


كواليس

تساءلت مصادر روسية إعلامية عن سبب رفض الغرب، وخصوصاً واشنطن ولندن وباريس، لتحقيق يشارك فيه الجميع بخبراء يزورون خان شيخون ومطار الشعيرات ويُبنى على العلم ويحرج روسيا ويجبرها على قبول النتائج والتوصيات ما داموا واثقين مما يدّعونه من أدلة لديهم على مسؤولية الجيش السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون؟

تقول المصادر: الجواب الوحيد هو أنهم يعلمون أنهم يكذبون ويفبركون وأنّ القصد هو الحملة وليس الحقيقة والدليل أنّ الغارة الأميركية كعقاب على فعل لم تثبت المسؤولية عنه قانوناً هو قطع طريق على كلّ بحث قانوني جدّي سيأتي بنتائج معاكسة .


المستقبل
يقال
إن مراكز استطلاعات رأي إيرانية سرّبت نتائج استطلاعات أجرتها مؤخّراً أظهرت فوز الرئيس حسن روحاني على منافسه إبراهيم رئيسي بفارق ملحوظ.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout