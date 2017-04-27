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أسرار "الجمهورية"



تتردّد معلومات عن أن إحدى المديريات حقّقت إنجازاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث أحبطت عملية تهريب وُصِفت بـ«الكبيرة جداً»، في المطار، وتم توقيف الفاعلين، إضافة الى ثلاثة موظفين.



تقنيات

أبلغت سفارة دولة كبرى مراجع سياسية بأن تلك الدولة تدرس بجدّية إمكان تزويدها جهازاً أمنياً لبنانياً بتقنيات متطورة ونوعية تساهم في زيادة فعاليته ومساهمته في ضبط الإستقرار الداخلي.



كلام

سمع زوّار موسكو كلاماً واضحاً من القيادة العسكرية والأمنية عن إرتفاع وتيرة الإشتباك الدولي في المرحلة المقبلة.



كواليس

تساءلت مصادر روسية إعلامية عن سبب رفض الغرب، وخصوصاً واشنطن ولندن وباريس، لتحقيق يشارك فيه الجميع بخبراء يزورون خان شيخون ومطار الشعيرات ويُبنى على العلم ويحرج روسيا ويجبرها على قبول النتائج والتوصيات ما داموا واثقين مما يدّعونه من أدلة لديهم على مسؤولية الجيش السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون؟

تقول المصادر: الجواب الوحيد هو أنهم يعلمون أنهم يكذبون ويفبركون وأنّ القصد هو الحملة وليس الحقيقة والدليل أنّ الغارة الأميركية كعقاب على فعل لم تثبت المسؤولية عنه قانوناً هو قطع طريق على كلّ بحث قانوني جدّي سيأتي بنتائج معاكسة .



المستقبل

يقال

إن مراكز استطلاعات رأي إيرانية سرّبت نتائج استطلاعات أجرتها مؤخّراً أظهرت فوز الرئيس حسن روحاني على منافسه إبراهيم رئيسي بفارق ملحوظ.