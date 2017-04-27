لافروف للجبير : حزب الله ليس ارهابياً ووضعه في سوريا مثلنا

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كشف المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير عن وجود تباين بين الجانبين بخصوص الدور الإيراني في سوريا ودول المنطقة وحزب الله اللبناني ومصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

فبينما جدد الجبير موقف الرياض باتهام الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بممارسة عمليات تطهير في الأراضي السورية واعتبرهما منظمتين إرهابيتين رفض لافروف التوصيف السعودي وبرر «التطهير» باتفاقات لتفادي إراقة مزيد من الدماء، معتبرا أن قوات إيران وحزب الله متواجدة بدعوة من الحكومة السورية.



وعلى الرغم من محاولة الجانبين إظهار نوع من التقارب بشأن الملفات الحساسة فإنه سرعان ما طفت خلافات الطرفين على السطح بالحديث عن مستقبل الأسد وسوريا والتحقيق بجرائم الهجمات الكيميائية والدور الإيراني.



وخلال المؤتمر الصحفي قال الجبير إن الأدلة واضحة في ما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني وذراعه فيلق القدس وحزب الله اللبناني في سوريا اللذين تصنفهما الرياض جماعتين إرهابيتين.



وجدد الوزير السعودي موقف بلاده من أنه لا مكان لهذه المليشيات التي تتدخل في سوريا والعراق واليمن والخليج وفي دول المنطقة خدمة للأجندة الإيرانية. وشدد على أن الرياض تعمل على وضع حد للتدخلات الإيرانية.



وأضاف الجبير أنه لا يعتقد بوجود دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا بعدما قتل نصف مليون شخص وشرد 12 مليون من شعبه. لكنه أعرب عن أمله بتحقيق وقف جاد لإطلاق النار في سوريا من خلال مفاوضات أستانا يفتح المجال للحل السياسي على أساس مرجعية جنيف1 وقرار مجلس الأمن 22544.



موقف مخالف



في المقابل، قال لافروف إن لدى السعودية وروسيا فرصا كبيرة للتأثير على الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول إيجابية للأزمة السورية. واستبعد ألا يتجاوز البلدان خلافاتهما بشأن الأزمة السورية، مشيدا بما حققته مفاوضات أستانا من تحفيز لمفاوضات جنيف.

وردا على تصريحات الجبير بخصوص «التطهير» قال لافروف «إن ما سميته التطهير العرقي جاء وفق اتفاقات بين الحكومة السورية وقوى المعارضة لتفادي مزيد من القتل».



وبرر ذلك بأن على جميع الأطراف تقديم ما وصفها بحلول غير مثالية للمساعدة في الحفاظ على حياة آلاف المدنيين في سوريا، وضرب مثالا على ذلك ما حدث بشرق حلب.



وأوضح الوزير الروسي أن موسكو لا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني متواجد في سوريا بدعوة من حكومة دمشق، وأن إيران تساهم إلى جانب روسيا في الحل بسوريا في إطار الدول الضامنة لاتفاق أستانا، كما تساهم هذه القوى في محاربة الإرهاب بسوريا.



ورغم التباين في مواقف البلدين اكد الجبير انه يجري حالياً تحديد الموعد المناسب لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى موسكو، بعد توجيه الدعوة من الحكومة الروسية وتم قبول الدعوة.

مؤتمر الامن الدولي

بالمقابل، هيمنت الأزمة السورية على المؤتمر الدولي السادس للأمن الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الروسية موسكو بحضور 26 وزير دفاع -بينهم وزيرا الدفاع الإيراني والإسرائيلي- ومشاركة ممثلين لـ85 دولة وخمسمئة مسؤول أجنبي.



ويبحث المؤتمر قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات التي تهدد الأمن العالمي والنزاعات في الشرق الأوسط والأزمة الكورية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر- أنه يجب ألا تصبح «محاربة الإرهاب» ذريعة للضغط على دول ذات سيادة والتدخل في شؤونها الداخلية.



من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمة الافتتاح إن سوريا أصبحت خط المواجهة الأمامي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر أن توجيه واشنطن ضربة لقاعدة الشعيرات الجوية السورية، انتهاك للقانون الدولي «شكل خطرا على العسكريين الروس في سوريا»، مؤكدا أن موسكو «اتخذت تدابير إضافية لحماية مجموعاتها» في المنطقة.

مصير الأسد يعود للشعب السوري

في مجال آخر، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا يشكل «عقبة» أمام تسوية النزاع، في موقف جديد يناقض تصريحاته سابقا وقصف قواته لمطار الشعيرات السوري قبل أسابيع.



فترامب الذي كان قد وصف الأسد بأنه «جزار»، قال خلال مأدبة غداء، في البيت الأبيض مع 15 سفيرا في مجلس الأمن الدولي، إن تقرير مصير الرئيس السوري، يعود للشعب السوري، حسبما اكد ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، بيتر ايليتشيف.

وأوضح ممثل روسيا ايليتشيف: «قال (ترامب) إن مصير الأسد ليس عقبة».



وأضاف أنه بالنسبة إلى دونالد ترامب فإن «بقاء (الأسد) أو رحيله ليس مهما. المهم هو العملية السياسية ووقف إراقة الدماء والاعمال القتالية وعندئذ الشعب سيقرر».



وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، من جهته، ان فهمه لسياسة ترامب في سوريا يتمثل في «انهاء النزاع في اسرع وقت ممكن» وان ذلك يشمل «مناقشات سياسية تؤدي في المستقبل الى عملية انتقال لا يبقى الاسد من بعدها في السلطة».



وتعليقاً على تصريحات ترامب وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، من جهته، إنّ فهمه لسياسة ترامب في سوريا يتمثل في «إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن» وأن ذلك يشمل «مناقشات سياسية تؤدي في المستقبل إلى عملية انتقال لا يبقى ال قال مصدر مسؤول في الحكومة السورية إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تستحق التعليق بالإيجاب أو السلب.



وتابع المصدر، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن الرئيس الأميركي متقلب ومتذبذب، وتصريحاته في الكثير من الأحيان غير مسئولة، وأن الجهات الرسمية في سوريا لا ترى أي فائدة في الرد على مثل تلك التصريحات.

غارات تركية وادانة سورية ايرانية

من جهة اخرى، أعلن الجيش التركي أنه شن غارات جوية جديدة على أهداف للمسلحين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في شمال العراق، فيما قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إن غارات أمس الاول استهدفت فقط حزب العمال وامتداداته التي اعتبرها منظمات إرهابية.

وأفاد بيان للجيش التركي أن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق.

وكان بيان مماثل نشره الجيش تحدث عن مقتل عشرات المسلحين من حزب العمال في قصف جوي شمل منطقة جبال سنجار العراقية وشمال سوريا، مشيرا إلى «مقتل نحو أربعين من إرهابيي بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) في جبل سنجار، ونحو ثلاثين آخرين في جبل قرة تشوك شمال شرق سوريا، في القصف الذي طال المنطقتين فجر أمس».



وأوضح بيان الجيش التركي أن الهدف من القصف هو وقف إرسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا.

وتعليقا على هذه الغارات، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إنها تستهدف فقط حزب العمال الكردستاني وامتداداته التي اعتبرها منظمات إرهابية.



وأكد إيشيك -خلال تصريح له في العاصمة أنقرة- أن بلاده لن تسمح لهذا الحزب باتخاذ منطقة سنجار مقرا جديدا له بديلا عن مقره في جبل قنديل شمال العراق، وشدد على الأهمية التي توليها تركيا لسيادة الأراضي العراقية.

واعربت واشنطن عن قلقها العميق من القصف التركي.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سنجار بالعراق وفي شمال سوريا لحين القضاء على «آخر إرهابي».



في المقابل، أدانت الحكومة السورية بأشد العبارات الضربات التي شنتها تركيا فحر الثلاثاء الماضي على منطقة جبل كرجوك شمال سوريا، واصفة إياها بـ«العدوان السافر من قبل نظام أردوغان».

كما ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بالغارات الجوية التركية على الأراضي العراقية.