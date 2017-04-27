الزيارة الرسمية الأولى لقائد الجيش إلى واشنطن...

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الزيارة الرسمية الأولى لقائد الجيش العماد جوزف عون ستكون إلى الولايات المتحدة، في وقت تتواصل المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني بوتيرة مكثفة. وفي غضون أسبوع واحد حطت مرتين طائرة مساعدات أميركية في مطار رياق في البقاع.. ومن بين القيادات التي سيلتقيها العماد عون رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي الجنرال جوزف دانفور، بالإضافة الى شخصيات من الكونغرس والاستخبارات. وتعول مصادر عسكرية على هذه الزيارة لأنها ستوفر دعما عسكريا أميركيا للقوى العسكرية الشرعية، انطلاقا من تطوير المساعدات التي تصل إلى ٧٥ مليون دولار للجيش والقوى الأمنية الأخرى.