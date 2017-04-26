الخميس مجدداً : قطع طرقات

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أعلنت “جمعيةُ المزارعين” في لبنان أنها ستُقفل الطرقات اعتبارا من العاشرة والنصف من صباح الخميس للمطالبةِ بتحويل كاملِ مبلغِ الاربعينَ مليارَ ليرة الذي أُقرَّ السنةَ الماضيةَ للتعويضِ على المزارعين، الى الهيئةِ العليا للاغاثة ليتمَ صرفُه فوراً لمستحقيهِ دونَ تجزئة.

ودعا رئيسُ “جمعية المزارعين” انطوان الحويك” المواطنين الى “عدمِ سلوكِ الاتوسترادات التي تؤدي الى بيروت عند النقاط التاليه:

-أوتوستراد الدامور مفرق الشوف- أوتوستراد حالات مقابل سوق الخضار- أوتوستراد شكا، ساحة شتورا_

– ترشيش مقابل البلدية- منطقة العبدة الحدودية والطريق الدولية في اللبوة