بلدية جونيه تعلن عن فعاليات مهرجان جونيه الصيفي 2017 (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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اجتمع حشد ضمّ مسؤولين حكوميين وشخصيات ثقافية وفنية وممثلين عن مختلف الجهات الإعلامية في الدولة في دار بلدية جونيه اليوم للإعلان عن برنامج فعاليات مهرجان جونيه لموسم الصيف المقبل، وهو الحدث السنوي الرسمي الذي تتولى إقامته بلدية جونيه بالتعاون مع وزارة السياحة من 24 حزيران وحتى 15 آب.

استهلّ معالي وزير السياحة أفيديس كيدانيان اللقاء الصحافي مهنئاً القيّمين على المهرجان على الجهود الحثيثة التي يبذلونها لإعداده شاكراً مساهمتهم في حماية القطاعات السياحية والثقافية والترفيهية في لبنان، ووجّه الدعوة إلى اللبنانيين جميعاً في الداخل والخارج لحضور المهرجان المميز والفريد من نوعه الذي يفتتح موسم المهرجانات الثقافية اللبنانية لهذه السنة. وبدوره توجّه رئيس بلديه المدينة جوان حبيش إلى الحاضرين بكلمة ترحيبية معرباً عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الحدث الاستثنائي الذي تتأهب المدينة لافتتاحه أمام أهلها وأحبائها وزوارها. وكانت كلمة أيضاً لمنظمة المهرجان السيدة إيمي عودة، مديرة شركة "برودكشن إيت" Production8 التي تحدّثت عن برنامج المهرجان ومختلف الفعاليات التي يجري الإعداد لها منذ قرابة عام كامل. وشارك أيضاّ السيد مارون الراعي من شركة أوبرا لبنان التي تشارك في الحدث من خلال عرض أوبرالي ضخم هو الأول من نوعه في العالم العربي، وأيضاً

تستعدّ مدينة جونيه العريقة والنابضة لافتتاح فصل الصيف بفعالية مميزة وعالمية المستوى لم يسبق لها مثيل في لبنان والمنطقة من خلال مهرجان ضخم حافل ببرامجه الثقافية والفنية التي تضمّ نخبة من أبرز النجوم العالميين في عالم الموسيقى والفنون.

تُفتتح فعاليات المهرجان في 24 حزيران بعرض مذهل للألعاب النارية التي ستُضيء سماء المدينة عند واجهتها البحرية.

25 حزيران - عرض مسرحي أوبرالي لبناني ضخم بعنوان "عنتر وعبلة" من إنتاج شركة أوبرا لبنان.

26 حزيران - برنامج فكاهي ممتع مع الفنان الكوميدي الهوليوودي الشهير مارلون واينز.

27 حزيران - حفل غنائي باهر مع المغني العالمي الحائز على جائزة غرامي الموسيقية العريقة مايكل بولتن.

28 حزيران - حفل غنائي ممتع مع مغني الراب العالمي الشهير تايني تمبا.

30 حزيران - حفل موسيقي مميز مع عازف البيانو العالمي من أصل أردني زيد ديراني بمرافقة الأوركسترا على المسرح.

1 تموز - فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني يزيّن مسرح المهرجان بحفل موسيقي ضخم ومنوّع.

2 تموز - نجم الأغنية الأرمنية الشهير أرمنتشيك يؤدي مجموعة من أشهر أغنياته.

9 تموز - يتواصل البرنامج الترفيهي مع يوم حافل للكبار والصغار من خلال مهرجان ضخم مفتوح لعموم الجمهور أمام مبنى بلدية جونيه، وهو حدث حافل بالترفيه والموسيقى والعروض البهلوانية الرائعة.

وتستكمل مدينة جونيه احتفالاتها الصيفية بفعالية استثنائية وضخمة لم يُشهد لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال "واندرلاند، المدينة المتلألئة" التي تستمر من 14 تموز وحتى 15 آب. تتيح هذه الفعالية العالمية المميزة فرصة للزوار لاستكشاف العالم كما لو يروه من قبل... هي مدينة في قلب المدينة زاهية بالألوان النابضة والمجسمات الهائلة تنيرها ملايين الأنوار المتلألئة ويُستخدم فيها قرابة 100 طن من الفولاذ وأكثر من 20 ألف متر من الحرير.

وتأتي فعالية "واندرلاند" لتحط رحالها لمدة شهر كامل في مدينة جونيه بعد جولة عالمية على بعض من أهم المدن السياحية حول العالم.

تُباع التذاكر لدى "فيرجن تيكتنغ" Virgin Ticketing Box Office

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان جونيه الصيفي 2017 هو من إنتاج بلدية جونيه ومن تنظيم وإدارة شركة "برودكشن إيت" Production8

وتُقام جميع فعاليات المهرجان في ملعب فؤاد شهاب.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المهرجان www.jouniehsummerfestival.com