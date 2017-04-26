الرئيس عون يستقبل لاعب الكرة العالمي رونالدينيو

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، لاعب كرة القدم العالمي البرازيلي رونالدينيو Ronaldinho، لمناسبة وجوده في بيروت لقيادة فريق قدامى برشلونة الاسباني، في مواجهة فريق قدامى ريال مدريد على ملعب المدينة الرياضية مساء الجمعة المقبل.



واعرب رونالدينيو عن سعادته لوجوده في لبنان، وخوضه مباراة الكلاسيكو الاسباني لقدامى الفريقين، والتي ينتظرها الكثيرون، شاكراً لرئيس الجمهورية استقباله والوفد المرافق.



ورحب الرئيس عون باللاعب رونالدينيو متمنياً له اقامة طيبة في ربوع لبنان الذي يشهد هذا الحدث الرياضي والسياحي المميز، كدليل اضافي على ما يتمتع به من استقرار وأمن، معتبراً ان هذا الحدث ستليه سلسلة نشاطات مماثلة تلقى دعم الدولة وتشجيعها.



يذكر ان المباراة استقطبت اهتماماً لمشجعي الفريقين من خارج لبنان ايضاً، حيث تم حجز اكثر من ثمانية آلاف بطاقة حتى ظهر اليوم، من متابعي كرة القدم في دول عدة.