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كتاب من وزير العدل إلى القاضي حمود: للتحرك وإجراء ما يلزم في خصوص اقفال الطرقات ومدخلي وزارة الطاقة والشؤون

26
APRIL
2017
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وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طالباً منه التحرك واجراء ما يلزم في خصوص التحركات الاحتجاجية واقفال الطرقات ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية، ومما جاء في الكتاب:

 

"حيث ان متظاهرين أقفلوا مدخل وزارة الطاقة والمياه ومنعوا الوزير والموظفين والمواطنين من ارتياد الوزارة، كما حصل الأمر عينه على مدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أن المباني الحكومية والمؤسسات العامة يجب أن تكون بمنأى عن الاقفال القسري والعنفي، كما التعرض للمسؤولين والمواطنين بمعرض حركات احتجاج، ما يناهض حق التظاهر المصان في الدستور والشرع الدولية والذي يجب أن يمارس ضمن حدود القانون،

وحيث أن وزير الداخلية والبلديات قد دعا بشكل طارىء الى عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، ننتيجة الاحداث غير الفردية التي تحصل يوميا على الارض والتي هي مستغربة وغير عفوية بتوقيتها وتواترها، وحيث ان كبار المسؤولين في الدولة والقيمين على قطاع النقل البري أشاروا بوجوب عدم قطع الطرقات والتعرض للمواطنين وحرية النقل، كل هذه التحركات المشهودة استدعت لفت نظكم لإجرء كل ما يلزم في هذا الخصوص على ما ترونه مناسباً".

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