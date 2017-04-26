أيها اللبنانيون.. لا تسلكوا هذه الطرقات غداً!

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دعا رئيس "جمعية المزارعين" انطوان الحويك المواطنين الى "عدم سلوك الاتوسترادات التي تؤدي الى بيروت وحيث مواقع اعتصامات مزارعي التفاح غدا الخميس 27 نيسان ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، موجها اعتذار المزارعين سلفا لكل ازعاج سيحصل من جراء التجمعات التي ستطالب بصرف اموال التعويضات.





وافاد الحويك ان التجمعات ستكون في المناطق التالية:



- الدامور الاوتوستراد مفرق الشوف.

- حالات الاوتوستراد مقابل سوق الخضار.

- شكا الاوتوستراد مقابل محطة فنيانوس.

- شتورا الساحة.

- ترشيش مقابل البلدية.

- العبدة - عكار

- الطريق الدولية في اللبوة اول النبي عثمان (البقاع الشمالي)





وكرر الحويك "المطلب الاساسي لمزارعي التفاح، وهو ان تحول وزارة المالية كامل مبلغ ال 40 مليار ليرة الذي أقر السنة الماضية للتعويض على المزارعين، الى الهيئة العليا للاغاثة ليتم صرفه فورا لمستحقيه مكررا رفض المزارعين تجزأته، كي لا يضطر المزارعون الى تصعيد تحركهم والتوجه في وقت يحدد لاحقا الى بيروت للتظاهر.