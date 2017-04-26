جريمة مروّعة في لبنان.. قتل شقيقه وعلّق جثته على شجرة!

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صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:







بتاريخ 13/4/2017 عُثر على جثة السوري عدي العلي (مواليد عام 1991) داخل حفرة في محلة مشاريع القاع.





بالتاريخ ذاته، اوقف مخفر القاع في وحدة الدرك الاقليمي شقيقه ع. (مواليد عام 1990) للاشتباه به .





بتاريخ 19/4/2017، وبنتيجة التحقيق المجرى من قبل مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب اليه، وانه بتاريخ 30/1/2017 ولأسباب عائلية، اقدم على خنق المغدور بيديه داخل احدى الخيم في المحلة المذكورة ومن ثم نقل الجثة الى بستان زيتون وعمد الى تعليقها بواسطة شال بشجرة، كما اعترف باصطحاب جاره في السكن ( م.م.، مواليد عام 1969، سوري) للبحث عن شقيقه حيث اوهمه بانه شنق نفسه، وقاما بوضعه داخل حفرة.





تم ضبط الشال المستعمل في مكان الجريمة .