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رفول في "بلا حصانة": سنقاوم التمديد بكلّ الوسائل حتى في الشارع لأننا أصحاب حقّ لبناء الدولة إكراماً للشهداء وللأجيال المقبلة

26
APRIL
2017
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رأى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في مقابلة مع الإعلامي جان عزيز في برنامج "بلا حصانة" أن التيار الوطني الحر يريد قانوناً يحقّق الميثاقية والمناصفة والشراكة وأن الوزير جبران باسيل حاول ايجاد صيغة موحدة بين القوانين المطروحة ومنها القانون التأهيلي الذي تقدّم به الرئيس نبيه بري متّهماً القوى الأخرى بسعيها الى التمديد نتيجة عدم التوافق على قانون انتخابي جديد والأخطر إفشال العهد ودفع الناس الى القرف من القدرة على إنجاز الإصلاح والتغيير. وسأل الوزير رفول: كيف يمكن أن تكون موازنة الدولة مدينة ب 67 مليار دولار وهي التي أجبت 124 مليار دولار منذ العام 1990 الى العام 2005 وصرفت 121 مليار دولار؟

 

وذكّر الوزير رفول بمسار من الممارسة الكيدية مع التيار الوطني الحرّ في الوزارات التي تسلّمها لإفشال الإصلاح في الكهرباء والطاقة والسدود وإنجاز ملفّ النفط بعد أن كان ممنوعاً لسنوات عديدة. ودافع عن الحالة الوطنية التي جسّدها التيار الوطني طيلة تاريخه

 

ودفع من أجلها الأثمان حيث رفض الرئيس عون كل العروض الخارجية للمحافظة على استقرار الوطن صوناً للجمهورية. وقال الوزير رفول: مدرستنا وطنية بامتياز وسندافع عن كلّ المكونات الأخرى إن تعرّضت للتهميش كما يتعرّض له المسيحيون. فمن يتّهمنا بالطائفية عمل على تكريسها وهو لم يُنفذ اتفاق الطائف، فضرب المؤسسات وجذّر الفساد وتفاقم الدين العام وارتفع مستوى الفقر.

 

وختم الوزير رفول على أن الرئيس عون الذي تم انتخابه بشكل وفاقي هدفه حلّ الأزمة وليس إدارتها لكن هناك من يعرقل العهد لإبقاء الأمور على حالها وهذا ما لن نقبل به وسنلجأ الى كلّ الوسائل لمنع التمديد حتى عبر التظاهر في الشارع لأننا أصحاب حقّ لبناء الدولة إكراماً للشهداء وللأجيال المقبلة.

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