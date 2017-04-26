عدم صدور مشروع يزاوج بين المناصفة والنسبيّة مشروع قمع للمسيحيين ورفض للميثاق

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عاب بعضهم ضمن نقاش مغلق على عدد من المسؤولين السياسيين في لبنان استخدام المصطلحات الطائفيّة والمذهبيّة، والانغماس بها حتى السكر والانبهار. وطرح خلاله السؤال التالي: هل يحتمل لبنان عودة الصيغ الطائفيّة بحدودها الصداميّة وامتداداتها الحروفيّة، وكأنّها تهيّئ البلد لانفجار جديد، أو كأنّنا لم نتعلّم من التجربة السابقة وقد دفع اللبنانيون ثمنها باهظًا جدًّا من لحومهم ودمائهم وممتلكاتهم، وبعضهم إصيب بالإعاقات الجسدية؟!!



النقاش شرعيّ بشكله وجوهره، ذلك أن مصطلح الطائفيّة بعيد كلّ البعد عن سمّو الدين ورفعته، فهي لا تعبّر عنه، تمامًا كما الحركات والمنظمّات التكفيريّة فهي لا تجيء من قلب الإسلام القرآنيّ، وإن بثّها مسلمون لا يكفّرون بحسب منطق شيخ الأزهر الأخير. الطائفيّة ليست الوجه الرديف للدين وهذا على الأقل موقف عقيديّ موصوف بعمقه اللاهوتيّ، بل الوجه العشائريّ الذي يستلذّه عدد كبير من رجال الدين وتستطيبه الأحزاب والسياسيون، ويستهلكونه في سبيل مصالحهم الخاصّة ومكاسبهم الضيّقة وليس في سبيل البؤساء والفقراء، هل رأيتم أحدًا من فقراء لبنان ويؤسائه علا واغتنى من الطائفيّة؟ وحدهم الناطقون باسمها العاملون بها العابرون منها استفادوا بعد ان نطقوا فانغرسوا في تراب لبنان ولعبة الأمم وقادوا لبنان من ذهب التاريخ إلى وحله، وهذا موجع للغاية.



النضال يجب أن يسمو ويعلو نحو بلد ونظام لاطائفيّ بالمطلق، فهو نظام الحريّة بكمالها والإبداع والتطوّر بشموليّته، أي إلغاء الطائفيّة السياسيّة بالمطلق، والنسبيّة هي الوسيلة الفضلى والمثلى للبلوغ نحو هذا الهدف. هي الوسيلة القادرة على إدخال نخب جديدة تكون بحقّ شريكة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، من أمثال شربل نحّاس وحنّا غريب وقبلهما المطرانان جورج خضر وغريغوار حدّاد والإمام موسى الصدر والسيد هاني فحص وهؤلاء وإن "تقلنسوا" أو تعمّموا ولكنّهم يجيئون من المدى العلمانيّ الحقيقيّ المنطلق من البعد القوميّ العروبيّ أو المشرقيّ الصادق. من حقّ نخب جديدة علمانية ووطنيّة قائمة في كلّ الطوائف أن تثبت في الحياة السياسيّة ويكون لها موقعها وسياقها السياسيّ.



وعلى الرغم من ذلك، ثمّة سؤال شرعيّ بدوره يطرح ويستثير نقاشًا بليغًا وحاميًا، وهو هل يمكن التخلّص من الطائفيّة بحلتها الرثّة وخطابها البغيض والكريه في ظلّ محيط رزعت فيه عنوة مقولة صدام الحضارات والأديان، وقمّتها تدور في سوريا والعراق ومصر؟ وفي ظلّ أسئلة مشروعة وكيانيّة تطرح حول مصير الوجود المسيحيّ في المدى العربيّ، وحول مصير الإسلام القرآنيّ الراقي، مع غياب مطلق ومستغرب لفقه إسلاميّ حديث ومتقدّم يغلب هذا العالم القاتم ويتصدّر الرؤى في مواجهة قوى الشرّ والضلال العبثيّة، ويقود الفكر الإسلاميّ من التصحّر إلى فجر جديد به يبرز شهائبه ويؤكّد حضوره ويثبّت مفهوم الحوار بين الأديان بدلاً من الاستسلام لصدامها والرزوح تحت حروفيتها. من الطبيعيّ أن يثار هذا السؤال وقد أثير غير مرّة في ظلّ رفض فقهيّ عند المسلمين لمقولة العلمانيّة وقيام أنظمة علمانيّة في العالم العربيّ، وللأمانة التاريخيّة، وحده كمال أتاتورك نجح في قلب المقاييس داخل تركيا وحولها من الإسلام إلى العلمنة عن طريق الثورة والانقلاب وجعل عقيدة الجيش علمانيّة، والصدام في تركيا لا يزال شرسًا بين الإسلام بشخص رجب طيّب أردوغان ولا نعرف إذا كان يعبّر عن صورة الإسلام ومع العلمانية مع من تبقى من الجيش... فيما الإسلام الوهابيّ يمعن بانغراس المقولات الدينيّة المنحرفة والمعبرة عن حالة صداميّة تطلبها المنظمات الصهيونيّة بشدّة.

أمام هذا المشهد، لا بدّ من تبيان ما يلي: كان المسيحيون في التاريخ الإسلاميّ مداميك لهذا الإسلام عينًا، وهم ساهموا بانبثاثه حضاريًّا والمسلمون قبلوهم في دارهم حواريين وجسرًا بينهم وبين البيزنطيين وعالم الروم آنذاك، وساهموا بمقاربات طبيّة وفلسفيّة عالية المستوى. طوال تلك المرحلة لم يمحُ الإسلام المسيحيين بالمطلق، وليس واردًا عنده أيّ إلغاء للمسيحيين في المطلق، لكنّ المشكلة في الإسلام المعاصر والحديث أنّه خال من مقولات الشراكة الكاملة في عمارة الحكم وبنيانه في معظم البلدان العربيّة، سواء نما بأنظمة وراثية وملكية أو عسكريّة، قد يتجه الحكم في هذا البلد أو ذاك إلى منحى مدنيّ، ولكنّ الجوهر وإن بدا في الشكل مدنيًّا دينيّ ويرفض الشراكة التي يفترض أن تؤسّس لعالم جديد.



في لبنان اختلف المشهد، بقي هذا البلد مختلفًا في هيكليّته وجوهره، لقد تبنّى لبنان الوجود المسيحيّ بالمطلق واصطبغت المواثيق السياسيّة بعمق هذا الحضور ودوره بلا انفصال أو انفصام أو سلخ أو عزل. على المسيحيين شنّت حروب بهدف الإلغاء والإقصاء وثبتوا، وفهم كثيرون بأن ثبات المسيحيين في لبنان ثبات للمسيحيين العرب منذ أن هوت الإمارة المعنيّة الكبيرة التي تخطّت الجغرافيا اللبنانيّة وبلغت حدود الأناضول. حفل القرن الثامن عشر بالتحريض وجاء القرن التاسع عشر بمجازره فكان فيه نظام القائمقامتين والمتصرفيّة حماية لهم، ومثّل فيه العثمانيون أسوأ الأدوار في القمع والقتل وغذوا مع الدول الراعية كلّها النزعة الطائفيّة، وأدخلوا مصالحهم فيها حتى هووا في الحرب العالمية الأولى فجاء لبنان الكبير مولودًا طائفيًّا بامتياز، وحكم الفرنسيون والإنكليز لبنان وسوريا وفلسطين ضمن منظومة انتداب بنيت على النزعات والمقولات والمألفات الطائفيّة، (ألم يدر النقاش بين جورج نقاش وميشال شيحا حول إمكانية الإنصهار بين المسيحيين والمسلمين، أي بين الميثاق والدستور من جهة وعدم القدرة على التزاوج من جهة أخرى؟ ألم يرفض المسلمون دولة لبنان الكبير معتبرين بأنّ وجودهم مرتبط بسوريا والشام هي عاصمتهم، وجاء مؤتمر الساحل سنة 1936 ردًّا على المعاهدة اللبنانية-الفرنسيّة وعطفوها ضمن المنحى الطائفيّ؟) بلغ لبنان وسوريا الاستقلال، وحاول رياض الصلح مع بشارة الخوري خلق مناخ ميثاقيّ ما لبث أن هوى وتمزّق بفعل انفجار فلسطين في قلب العالم العربيّ وقد دفع لبنان ثمنًا باهظًا جدًّا كنتيجة لهذا الانفجار، وعدنا إلى المألفات الطائفيّة. انفجرت الثورة الناصريّة مع جمال عبد الناصر بوجه حلف بغداد وعدنا في لبنان إلى الصدام الطائفيّ سنة 1958، خرج كميل شمعون من الحكم واستلم فؤاد شهاب الرجل النزيه والنظيف الكفّ، هادن عبد الناصر واستمر الحراك الطائفيّ على أوجه، جاء عهد شارل حلو المثقف الكبير، وتم توقيع اتفاق القاهرة وتحوّل الفلسطينيون إلى العمل العسكريّ فعدّ جيش المسلمين لتقوى من جديد حدّة الخطاب الطائفيّ، حاول سليمان فرنجية قمع الفوضى الفلسطينيّة في لبنان فعدّ طائفيًّا ودفع المغفور له إسكندر غانم وقد كان قائدًا للجيش بأن استقال من القيادة، انفجرت الحرب سنة 1975 بالمقولات الطائفيّة المزدحمة والمحتشدة، وتحولت إلى حروب داخل الطائفة الواحدة ولم تنتهِ سنة 1989 إلاّ بحلّ طائفيّ استهلك المسيحيين وجعلهم مستولدين في كنف الآخرين وبقيت السيطرة الطائفيّة إلى أقصى الحدود.



وبعد، وفي هذا الزمن يعلم كثيرون بأنّ أي مشروع انتخابيّ يعني ولادة نظام سياسيّ جديد. وضع قانون انتخابات للبنان يعني بناء نظام سياسيّ جديد له، ليس من نظام سياسيّ منفصلاً عن أي قانون يوضع. فعندما تمّ وضع مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ عدّت الأسباب الموجبة لهذا المشروع مألفات إنقاذيّة ليس للمسيحيين فقط بل للمسحيين والمسلمين وتوطيدًا للفلسفة الميثاقيّة التي على أساسها انطلق العهد. استند طارحو هذا المشروع وعلى رأسهم إيلي الفرزلي إلى مسوّغات دستوريّة تبنّاها العماد ميشال عون قبل الرئاسة وبعدها والتيار الوطنيّ الحرّ، كانت المادتان 24 و95 منه الأساسيتين لتثبيت العيش المشترك، مستندين إلى مقدّمة الدستور التي تقول لا شرعيّة لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لم يكن الهدف من هذا المشروع تكريس الطائفيّة وخلف بيئات وغيتوات طائفيّة بل كان الهدف تثبيت المادة 95 التي تعلن جهارًا عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة، واستند المشرّع في هذه المادة على أن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين شرط لإلغاء الطائفيّة السياسيّة. بمعنىى كبير الهدف هو إلغاء الطائفيّة السياسيّة في بلد تأسس طائفيًّا بل تكوينه طائفيذ من رأسه حتى أخمص قدميه. فسموّ الهدف بحدّ ذاته لا يتجسّد في عمقه إلاّ بتجميد الطائفيّة المتلاشية التي سادت على مدى أكثر من خمس وعشرين سنة بطائفيّة متوازنة تنطلق برحابة واتساق، فالتوازن شرط جوهريّ للوصول نحو هذا الكمال المشتهى ببهائه أي إلغاء الطائفية السياسيّة والوصول نحو دولة المواطنة.



لم يتجمّد القوم في هذا المشروع بل قالوا بأي مشروع يؤمّن المناصفة إلى النسبيّة، وذهب بعضهم إلى المناصفة الفعلية والدائرة الواحدة وهو موجود في متن مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ ليقينهم بأن أيّ مشروع طائفيّ سيفتح الطرق نحو حروب تستعاد، وهم على حقّ، وعلى الرغم من ذلك رفض هذا المشروع من جهات مسيحيّة وإسلاميّة. لا يريدون مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ، ولا يريدون النسبية ولبنان دائرة واحدة ولا يريدون نسبية مع دوائر، فإذًا النيّة المبيّتة باتت واضحة، بهدف واضح وواحد ووحيد إستبقاء المسيحيين مهمّشين ومهشمين ومرميين وتحت جريرة الطوائف الأخرى بقانون الستين، وهذا يبقى مقدّمة لعزل طائفة تكوينيّة للبنان، وقد خبرنا معنى العزل على مدى سنوات عديدة. والخطورة أن يكون العزل متماهيًا مع ما يحصل للمسيحيين المشارقة والعرب في دولهم من سوريا إلى مصر.



ما هو الحلّ؟ المسيحيون لا يريدون الستين ولآخرون يضعون المسيحيين بين خيارين إمّا الستين أو التمديد؟ عماد جوديّة الإعلاميّ المتزن وهو مستشار سابق للرئيسين إميل لحود وسليم الحصّ اعتبر بأنّ لبنان لا يستقيم إلاّ بمؤتمر تأسيسيّ جديد، وفي مقال لي سابق اعتبرت بأن المسيحيين قد يمتطون هذا الجواد، غسان شامي الكاتب والمشرقيّ الوجه والنهج، قال بأن الفرصة الذهبيّة تكمن في هذا العهد بوجود قانون انتخابات يعيد للبنان توازنه. ماذا إذا بقي الآخرون على رفضهم للنسبيّة والميثاقيّة ما هو الخيار المتاح والمباح؟



ثمّة إيمان بأنّ الرئيس ميشال عون لن يترك الواقع سائبًا، والسيّد حسن نصرالله أمين عام حزب الله مؤمن بعمق كبير بالشراكة المسيحيّة الإسلاميّة، والرئيس سعد الحريري لا يزال يعتبر بأن وجود الرئيس عون ضمانة له. الآمال معقودة قبل الخامس عشر من شهر أيّار على وقفة للرئيس مضيئة يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخيّة، ففي درج المجلس النيابيّ مشروعان كبيران مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ ومشروع النسبيّة مع خمس عشرة دائرة، فليتفضل النواب إلى مناقشته... وإلاّ فالعقم وانسداد الآفاق سيقود لبنان إلى مؤتمر تأسيسيّ كما المنطقة بدورها متجهة إليه، والعبرة ليست في التنفيذ بل لمن يدرك الرؤية باكتمال عناصرها وكمالها في يومها الأخير.