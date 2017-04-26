باسيل التقى السفير الفرنسي والهندي والمدير العام للأونروا

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استقبل وزيرالخارجية والمغتربين جبران باسيل، ظهر اليوم، في مكتبه، في الوزارة السفير الفرنسي إيمانويل بون الذي اكتفى بالقول : "إن اللقاء كان لتبادل وجهات النظر"، مشيرا إلى "أن فرنسا اليوم هي في مرحلة انتقالية بين دورتي انتخابات رئاسية"، مؤكدا "استمرار الصداقة اللبنانية- الفرنسية".

سفير الهند

ثم استقبل الوزير باسيل سفير الهند ساندي ارورا وبحث معه في العلاقات اللبنانية -الهندية وسبل تعزيزها على المستويين السياسي والاقتصادي.

مدير الاونروا

ثم التقى المدير العام للأونروا كلاوديو كوردوني الذي قال بعد اللقاء "نتطلع إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية بأفضل السبل لتستمر الأونروا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك تأمين الأموال من المجتمع الدولي".