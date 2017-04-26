"قتلها أمام ملهى ليلي في لبنان" - وعندما نادى رئيس المحكمة العسكرية على المتهم أثناء الجلسة.. تجمّد وجهه!

A + A -

ما ان نادى رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطوف على المتهم الجندي السابق حسن احمد حمية، حتى ابلغه العسكري بأنه لم يتم سوقه ليوضح احد المتهمين المخلى سبيلهم في قضية مقتل اليان صفطلي ياسر حمية انه اطلق سراحه وبات في منزله.

تجمّد وجه رئيس المحكمة لهذا الخبر الذي فاجأه، وتوجه الى ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا مستفسراً عن كيفية اطلاق سراح المتهم الذي لا يزال قيد المحاكمة بعد فسخ الحكم الصادر بحقه، فسارع ابو سمرا الى الطلب من المحكمة اصدار مذكرة القاء قبض بحق المتهم فيما كلّف لطوف النيابة العامة التمييزية اجراء تحقيق بهذا الخصوص.

وكانت المحكمة قد عقدت امس جلسة لمعاودة محاكمة حمية في قضية مقتل المغدورة صفطلي التي قضت برصاصة اثناء خروجها من ملهى ليلي في محلة المعاملتين فجر الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، وذلك بعد ان وافقت «التمييز العسكرية» على طلب نقض الحكم المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في شباط الماضي والذي قضى بسجن حمية مدة ثلاث سنوات فقط.

حمية الذي كان قد انهى محكوميته الاولى في 11 نيسان الجاري بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر، لم يمثل امس امام المحكمة ولم يحضر وكيله المحامي شربل تنوري، فيما حضر تلقائيا المتهمان المخلى سبيلهما الرقيب اول طالب حمية وعنه المحامي صليبا الحاج وياسر حمية الذي قررت المحكمة تكليف نقابة المحامين توكيل محام للدفاع عنه.

وفي ضوء ذلك قررت المحكمة اصدار مذكرة القاء قبض بحق حسن حمية بناء لطلب ممثل النيابة العامة وجلبه امام المحكمة. كما قرر تكليف النيابة العامة التمييزية اجراء تحقيق في كيفية اطلاق سراح المتهم المذكور وتوجيه كتاب الى مكتب المختبرات الجنائية لايداع المحكمة بالصورة العاجلة التقرير حول المظاريف المحالة امامها لاجراء مطابقة بينها وبين المسدس المضبوط ، وكذلك توجيه كتاب الى مفرزة جونية القضائية التي تولت التحقيق في الجريمة وايداع المحكمة تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الضحية قبل موعد الجلسة المقبلة التي ارجئت الى الثامن من ايار المقبل.