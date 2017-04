A + A -

ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 300 ل. والمازوت والديزل 200 ل. واستقرار سعر صفيحة الكاز وتراجع سعر قارورة الغاز 100 ل. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا





