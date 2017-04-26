عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 نيسان 2017

الديار: «التيار» و«القوات» متفقان ومتمسكان باستعادة الصلاحيات والمناصفة والحقوق
لا قانون ولا انتخابات حتى الآن ولا موعد لجلسة حكومية والتسوية صعبة
البناء: «البناء» تنفرد بكشف مشروع تفاهم تركي - كردي عرضه الأميركيون فقصفه الأتراك
تصعيد سياسي أميركي عراقي بعد الغارات... قبيل زيارة أردوغان لواشنطن
الجيش يضرب في القلمون... والتوتر السياسي يتصاعد حول بدائل قانون الانتخاب
الأنوار: اتساع نطاق الاعتصامات في بيروت والمناطق
المستقبل: «من غير المقبول أن يمدد المجلس لنفسه دقيقة واحدة»
عون: لدينا دستور وقوانين والفراغ لن يحصل
«زيارة الحريري أكدت مرجعية الدولة على الأراضي كافة»
«المستقبل»: عراضة «حزب الله» لم تكن حكيمة ولا متبصّرة
النهار: لا تمديد ولا فراغ و... "ليحي الستين" !
الجمهورية: التمديد يستعيد بريقه ..والتمديد 5 أشهر
l'orient le jour: Proposition du PSP : les FL plutôt positifs
the daily star: House extension can’t exceed a few months: Berri