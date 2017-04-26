عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 نيسان 2017

A + A -

الديار: «التيار» و«القوات» متفقان ومتمسكان باستعادة الصلاحيات والمناصفة والحقوق

لا قانون ولا انتخابات حتى الآن ولا موعد لجلسة حكومية والتسوية صعبة



البناء: «البناء» تنفرد بكشف مشروع تفاهم تركي - كردي عرضه الأميركيون فقصفه الأتراك

تصعيد سياسي أميركي عراقي بعد الغارات... قبيل زيارة أردوغان لواشنطن

الجيش يضرب في القلمون... والتوتر السياسي يتصاعد حول بدائل قانون الانتخاب





الأنوار: اتساع نطاق الاعتصامات في بيروت والمناطق

المستقبل: «من غير المقبول أن يمدد المجلس لنفسه دقيقة واحدة»

عون: لدينا دستور وقوانين والفراغ لن يحصل

«زيارة الحريري أكدت مرجعية الدولة على الأراضي كافة»

«المستقبل»: عراضة «حزب الله» لم تكن حكيمة ولا متبصّرة







النهار: لا تمديد ولا فراغ و... "ليحي الستين" !

الجمهورية: التمديد يستعيد بريقه ..والتمديد 5 أشهر





l'orient le jour: Proposition du PSP : les FL plutôt positifs





the daily star: House extension can’t exceed a few months: Berri