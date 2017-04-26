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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 نيسان 2017

26
APRIL
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استغربت أوساط سياسية تصريحات لمسؤولين فلسطينيّين في لبنان نفوا فيها علمهم بالجهة التي تغطي الإرهابي بلال بدر ومصادر تمويله والأجندة التي ينفذها لتلك الجهة، وتساءلت الأوساط هل يُعقل ألا تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تدري ماذا يدور في المخيمات والقوى الموجودة داخلها، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة يشهد بين فترة وأخرى اشتباكات دامية ما يستدعي إجراء تحقيقات في أسبابها وأهداف الجهات التي تفتعلها ومن يقف وراءها…


كواليس

تُجمع مصادر معنية بالترتيبات الجارية في الأردن لتحريك جبهة جنوب سورية أنّ العديد اللازم من المسلحين يتناقص باستمرار في ضوء انتصارات الجيش السوري، وأنّ الروح المعنوية لهم تعاني انهيارات كبيرة مع تدحرج الانتصارات في ريف حماة، وأنّ «إسرائيل» حذرة من تورّط علني يجدّد معادلات الردع وقد تسقط لها طائرات هذه المرة ما يضعها أمام قرار حرب لا تريدها، وأنّ المساهمة الغربية ستكون استخبارية فقط بعمليات محدودة وتتساءل هل يتورّط الملك الأردني لقاء المال بمصير عرشه ومستقبل بلده؟

 

 

المستقبل:يقال

إنّ «قوات سوريا الديموقراطية» سيطرت على مناطق عسكرية مهمّة استراتيجياً قطعت من خلالها طرق الإمداد بين الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام.

 


النهار: أسرار الآلهة

رسالة تركية

وزّعت السفارة التركية نص رسالة من أردوغان إلى بطريركيّة الأرمن تدعو إلى أفضل العلاقات والى انتخاب بطريرك أصيل لأرمن تركيا.


عون الى واشنطن

يتوجّه قائد الجيش العماد جوزف عون الى واشنطن مطلع أيار في زيارة تمّ الإعداد لها جيّداً لتأكيد دعم الإدارة الأميركية الجيش اللبناني في مواجهته الإرهاب....


متعاقدون من لون واحد ...

سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مذهبيّة ضد قرار وزير الشؤون الاجتماعية صرف متعاقدين ما أظهر أن هؤلاء من أكثريّة طائفيّة محدّدة....

 

 

الجمهورية: أسرار

غياب
ألغى الجانب الروسي كل الإجتماعات المقررة مع وزير لبناني بسبب غيابه عن مؤتمر دولي - إقليمي وخفض التمثيل اللبناني المشارك فيه.


موقف

تمنّى سفير دولة كبرى على الحكومة اللبنانية الخروج من الإزدواجية واتخاذ موقف واضح من الإلتزام بالقرار 1701 وليس عبر موقف يتيم يصدر عن رئيسها فقط.


جولة

ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الجولة التي قام بها «حزب الله» في الجنوب ستُسرِّع من صدور العقوبات عليه وستُشدِّدها أكثر، خلافاً لما كان يتوقع «الحزب».

شبكة

كشف أحد الوزراء ما سمّاه خلية كاملة منظمة تجمع عدداً من كبار المسؤولين ما زالت على صلة بوزير سابق يُسربون له كل شاردة وواردة مؤكداً أنه بدأ بتفكيك هذه الشبكة.

تهديد

هدّد أحد الوزراء الجدد سلفه بفتح مجموعة من الملفات ما لم يتوقف عن التدخل في شؤون وزارته الإدارية والداخلية.

صمت

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً معنياً بقانون دولي صدر في الخارج يلتزم الصمت حتى الآن في العلن، ويتحرّك في الظل لاستشفاف أهداف ومخاطر هذا القانون.

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