تشهير وتهديد بالقتل.. معلوف اشتكت

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تقدم اليوم المحامي خالد كريدية بوكالته عن الإعلامية السيدة ماريا معلوف بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أشخاص مجهولي الهوية قاموا بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل بحق الإعلامية ماريا معلوف.



وقد أرفق وكيل المدعية بالشكوى مستندات تحوي 115 تغريدة و بوست على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بالكشف عن هوية المرتكبين وإحالتهم إلى التحقيق وتوقيفهم بجرم التهديد بالقتل والقدح والذم.



هذا و من المفترض أن يقوم القاضي سمير حمود بإحالة التغريدات إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بهدف الكشف عن هوية أصحاب هذه الصفحات تمهيداً لملاحقتهم .

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