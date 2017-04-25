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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم نصبح في نظام دكتاتوري العبارة لرئيس الجمهورية العماد عون امام وفد نقابة المحامين إذ أوضح: لا يمكن لأي فريق التحجج بخصوصية طائفته لأن لكل الطوائف في لبنان خصوصياتها.

في الغضون رئيس البرلمان نبيه بري يتابع استعداداته لبلورة اقتراح متكامل يتعلق بقانون انتخابات من أجل طرحه من ضمن الطائف في الوقت المناسب بحسب ما نقل عنه نائب رئيس المجلس فريد مكاري وذلك بعدما تكتمل الاتصالات كما المداولات ذات الصلة وفي سباق أو في تواز واضح مع تآكل المهل القانونية والدستورية والسياسية على مسار الانتخابات النيابية.

واليوم لفت على هذا المسار موقف روسي على لسان السفير ألكسندر زاسبكين بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق فقد رأى السفير الروسي أنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية لتكون كل الأمور على ما يرام. كذلك برزت معلومات تشير الى أن إجراء الاستحقاق الانتخابي يزيد من تحصين الأمن والاستقرار في البلاد.

رئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل من جهته رفض إطالة الوقت خصوصا في ما يحكى عن موضوع مجلس الشيوخ ورأى بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن قانون الستين وجه آخر للتمديد.. نحن نرفضه كما أنه لا يوجد شيء إسمه فراغ لأن الدستور يمنع الفراغ.. ونحن الآن أمام لحظة تاريخية وعلينا بالوصول الى قانون جديد يصحح التمثيل مستغربا الحملة على الطرح التأهيلي ومعلنا في الوقت نفسه عدم الإصرار على أي مشروع.

وقد كان اجتماع التكتل مناسبة ليطلق بعده وزير الطاقة سيزار أبي خليل أكثر من رسالة تحذير أولها لكل من يحاول إقفال وزارة أو مؤسسة أو مرفق عام في هذا العهد وثانيها للمياومين وجباة الإكراء بأن العدد الذي يسمح به القانون فقط هو الذي سيعتمد وليس أكثر.

أمنيا أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصين خطرين بعد ورود معلومات عن تأليفهما خلية مرتبطة بداعش وهما "ر.ص." لبناني مواليد 1964 و"أ.ك." لبناني مواليد 1974.

وفي خربة يونين في جرود عرسال سمع دوي انفجار شديد تبين بحسب معلومات في المنطقة أنه نتج من انفجار عبوة كان مسلحون إرهابيون يعدونها ما أسفر عن إصابات في صفوفهم.

تفاصيل النشرة نبدأها من تقرير يتضمن موقف الرئيس عون الداعي الى قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

ماذا يحصل في الشارع؟ وهل التحركات والاعتصامات والاحتجاجات هي مطلبية حقا وبعناوين اجتماعية صافية؟ ام انها تعبر عن رغبة لدى طرف من الاطراف بتوجيه رسالة سياسية الى العهد الذي لا يزال في بدايته؟ القراءة المتأنية تشير الى ان ما يحصل غير بريء، وان الامر على علاقة بالتجاذب القوي الحاصل حول قانون الانتخاب، ما يعني ان الكباش حول قانون الانتخاب قد ينتقل الى الشارع باعتبار ان مقابل كل شارع شارع في مواجهته.

توازيا، قانون الانتخاب لا يزال يراوح مكانه، فقبل عشرين يوما من انتهاء المدة الزمنية الفاصلة عن 15 ايار، لا يبدو في الافق ما يشير الى امكان احداث خرق، علما ان رئيس الجمهورية كرر مواقفه معتبرا ان مجلس النواب لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة، في المقابل اوضح البطريرك الراعي ما قصده بكلامه عن قانون الستين، اسفا ان يقال انه يريد القانون المذكور، وفي هذا الوقت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف الانتخابي لا تزال غائبة عن السمع والبصر، فهل ستجتمع ولو شكليا قبل 15 ايار؟



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

كلما أطل الفراغ برأسه من المؤسسات، تحرك الشارع عن قصد أو عن غير قصد. وبروفا الفراغ وجدت أمامها تحركات مطلبية تواصلت لليوم الثاني على التوالي من قبل العمال المياومون وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وصل بعضها إلى منع وزراء من دخول وزاراتهم، منهم وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي خرج من منبر اجتماع تكتل التغيير والإصلاح ليعلن أنه "في العهد الجديد لن تقفل وزارات".

التحركات المطلبية شملت ايضا مستخدمي الضمان الاجتماعي التي واكبها الاتحاد العمالي، واتحاد المصالح المستقلة، وهي توقفت بعد وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدم ادراج المادتين المتعلقتين بالضمان، خلال مناقشة الموازنة.

وبانتظار الخامس عشر من ايار فان المواقف من قانون الانتخاب الى مزيد من التصعيد فرئيس الجمهورية ميشال عون قال أن هذا المجلس لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة. وقابله من عين التينة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بأنه إذا كان التمديد ممنوعا فالفراغ جريمة، وعلينا أن نختار بين المر والأمر.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

إرموا طروحات جبران باسيل في البحر.. ولنتوقف فقط عند آخر مواقفه الانتخابية بعد اجتماع التكتل اليوم لأن الرجل الذي كان يرشح قوانين مختلطة بعيب طائفي وضع أخيرا الإصبع على الجرح الانتخابي.. وصوب المسدس نحو ذوي الميول التمديدية وإذا ما أحسنا الظن فإن باسيل خاطب تيار المستقبل تحديدا عندما دعا كل الأطراف الجادة في صنع القانون أن تعلن أنها سترفض التمديد "وشوفوا كيف بينقر قانون إنتخابي جديد" وبهذا التحدي وضع رئيس التيار الوطني الحر المزايدين على المحك.. وبينهم رئيس الحكومة سعد الحريري الصامت لتاريخه عن إعلان موقف جازم يستبعد فيه التمديد.. وأبقى على تياره مفتوحا في الخيارات.. وقد تأخذه الحمية السياسية إلى تلوين موقفه ذات جلسة تمديد فيسمح لنصف نوابه بالتصويت وللنصف الآخر بالانسحاب من المشهد وفي كلتا الحالتين فإن مجرد حضور كتلة المستقبل جلسة كهذه تكون قد أمنت النصاب وآمنت بالتمديد حتى ولو رفضته وعدم وضوح الرؤية لدى تيار المستقبل جاء من إجتماع الكتلة اليوم التي بدا أنها عقدت على كوكب غير الأرض فلم يسمع أعضاؤها بقانون الانتخاب ولا هم معنيون بتسجيل موقف سياسي يرتبط بالمهل وجلسة أيار وجاء بيانهم في خبر "زهرمان".. فأعربوا عن القلق من جولة حزب الله في الجنوب وأوكلوا إلى نائب منسي وخالد.. تثمين زيارة الحريري لمقر قيادة الطوارئ.. وتقدير زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية.. وتوبيخ إسرائيل على توسع الاستيطان.. وإدانة التدخل الإيراني الجائر في السيطرة على المنطقة كل هذه الهموم حملها الحريري إلى كتلته التي لا تلوي فيها على قرار.. بينما المطلوب منه ومنها قرار واحد: هل أنتم مع التمديد أم سترفضونه حضورا وتصويتا؟ وقبل أن تعالجوا أزمات العالم التفتوا الى وطنكم القابل للانفجار تحت ضغط الشارع إذا ما وقع التمديد وساهمتم في حصوله.. عودوا الى الأرض وترجلوا من كوكب المريخ الآخد بالدولة الى نيازك سوف ترتطم بكم وبنا وكلام جبران باسيل اليوم قد يمهد الطريق إلى الأرض الصلبة لاسيما بعد إعلانه تأييده للنسبية الكاملة وضمنا لمجلس الشيوخ وموافقته على الصيغ المطروحة وليس بالضرورة حصولها على الاجماع بل التوافق والتصويت في مجلسي الوزراء والنواب فمن المعرقل بعد؟ ومن يستخدم الناس أوراقا في الشارع؟ وأين نبتت الحرب الأهلية إذا ما ذهب الجميع الى تصويت ديمقراطي؟ وللغرابة فإن رئيس مجلس النواب الذي كان يستنبط شرا مستطيرا من التصويت ويرى حربا في الأفق.. هو نفسه أعلنها بعد أربع سنوات أنه ضد التأهيلي ولنذهب الى التصويت فعلام كان يسعر الحرب؟ ومن أين جاء بسلاحها؟ وكيف تحول التصويت في عرفه اليوم إلى سلام ولو أجرى فحصا مبكرا لموقفه من التصويت لكان جنب البلاد تمديدين اثنين وقطع الطريق على التمديد الثالث.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

يستمر العد العكسي لجلسة الخامس عشر من أيار، وسط تأكيد رئيس الجمهورية ان هذا المجلس لن يمدد لنفسه، في تحفيز جديد من المؤتمن على الدستور للذهاب الى المسار السليم القائم على التصويت على قانون انتخاب جديد، بدل الاستسلام للتمديد، متسلحا بأكثر من مادة دستورية، وبارادة الشريحة الاوسع من اللبنانيين، بضرورة الخروج من الحلقة المفرغة المتراكمة منذ اتفاق الطائف.

وبينما تستمر المساعي لما يؤمن تداولا للسلطة على اسس ديموقراطية وميثاقية صحيحة، برزت اليوم اشارة تكتل التغيير والاصلاح الى ان هوامش الاتفاق على قانون انتخابي باتت ضيقة جدا، وهو ما يفتح الباب على تكثيف الاتصالات واللقاءات لحسم هذا الملف.

اما تحول الشارع الى صندوق رسائل، لا يفصلها البعض عن الضغط في اتجاه فرض خيارات غير قانون الانتخاب الجديد، فلن تبدل في اصرار المعنيين على استكمال تصحيح الخلل الميثاقي الذي بدأ مع الاستحقاق الرئاسي، ويجب ان يطاول المجلس النيابي، على اسس المساواة وعدم تغييب اي من المكونات السياسية والروحية والمجتمعية التي لها تمثيل.

واذا كان قانون الانتخاب اولوية الاولويات، فإن الموازنة تحتل بدورها اهمية كبرى لتكون بابا من ابواب الاصلاح الفعلي، وقد بدأت مسارها الرقابي اليوم في لجنة المال والموازنة، وسط تأكيد رئيس اللجنة ان لا تسوية على حساب المال العام، بل التزام بالدستور وبقانون المحاسبة العمومية.



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* مقدمة نشرة أخبار "ال بي سي"

من قادر على حل هذا اللغز الكبير؟ اذا كان التمديد ممنوعا والفراغ ممنوعا والستين ممنوعا والقانون الجديد مستحيلا فما هو الحل؟ طرح الستين تحاشيا للفراغ فرفض الستين، طرح التمديد بسبب رفض الستين فرفض التمديد، وطرح التوصل الى قانون جديد فكانت هناك استحالة، فما هو الحل؟ الارثوذكسي مرفوض، النسبي الشامل مرفوض، المختلط مرفوض، الستين مرفوض، التأهيلي مرفوض، فما هو الحل؟

رئيس الجمهورية مصر على ان البلد سيصل الى قانون جديد، ورئيس الحكومة يعيش الاصرار نفسه، ورئيس المجلس يصر على ان لا فراغ، لكن ما هو الحل؟ الجواب لا حل، اي ان البلد يسير على رجليه نحو المأزق، فهل من يملك جوابا اخر؟ الجميع رفعوا سقوفهم، فأصبحوا اسرى هذه السقوف العالية، وكل واحد ينتظر الاخر على خفض سقفه، لكن لا احد يتراجع، الكباش مستمر، وساعة الاستحقاق تقترب، الفراغ انتكاسة للبلد، الستين انتكاسة للعهد، التمديد انتكاسة للجميع، لكن ترف الخيارات سقط، وبدأ الجميع يستعدون لكشف كلمة السر وهي التساوي في العجز.

ومن علامات المأزق والعجز ان مجلس الوزراء سيغيب للاسبوع الثاني على التوالي، وان اللجنة الوزارية المكلفة انضاج قانون الانتخابات متوارية، فيما رئيس الحكومة وجد ما يفعله، فترأس اجتماعاً للجنة النفايات، اما البلد فغارق في عودة المياومين وفي اقفال الشاحنات الطرقات، والاستفاقة المفاجئة لقضية توقيف هنيبعل القذافي والتنبه الى افلاس الضمان.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

كثرت اللاءات الانتخابية، بعد ان حوصرت النعم المنتظرة بالقوانين المقترحة، والجميع على مرمى ايام من الخامس عشر من ايار.. اللاء الوحيدة الجامعة هي المرفوعة بوجه الفراغ، اما اخواتها فدليل على تباعد الخيارات والاجتهادات بين مختلف الافرقاء، وحرق الآمال المعقودة على مساعي ربع الساعة الاخير، بعد ان سوفت كل الساعات التشاورية.

رئيس الجمهورية ابقى اللبنانيين على امل الاتفاق، فحتى مهلة العشرين من حزيران يمكننا وضع قانون جديد للانتخابات كما قال. لا فراغ سيحصل في المؤسسات اكد الرئيس عون، ولا تمديد على الاطلاق لان فيه خراب البلاد.

في مواقف رئيس مجلس النواب ان التاهيلي مخالف للدستور وضرب للعهد كما يقول الرئيس بري، وما علمته المنار ان الرئيس الحريري وافق على التاهيلي، ومقتنع بالنسبي، وضد التمديد؟ فهل يمهد لطرحه الجديد؟ وهل ضرب المقترحات ببعضها البعض، سيعيد النسبية طريقا الزامية؟

في الطريق الالزامية لمواجهة المشاريع التكفيرية انجازات للجيش والمقاومة، تعوض للبنانيين خيبات السياسة. تنسيق وتناوب على ضرب الارهاب من راس بعلبك الى جرود عرسال، تكثفت في الايام الاخيرة مع العمليات النوعية التي اربكت الارهابيين وضيقت على تحركاتهم وخنقت خياراتهم في الجرود، وعند الحدود..



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* مقدمة نشرة أخبار "ان بي ان"

شد حبال حول القانون الانتخابي بين من يحاول فرض النسبية ومن يريد الصيغة التأهيلية، وبينهما تيار المستقبل الذي نأى بنفسه عن التصريحات، فغاب القانون عن البيان الاسبوعي للكتلة، ولم يعرف ما اذا كان التغييب المقصود ناتجا عن ارباك مستقبلي او التزام مبدئي بالتأهيلي، بدليل التغريدة التقدمية الاشتراكية التي دارت حول التأهيلي الطائفي الذي رآه النائب وليد جنبلاط ضربا للوحدة الوطنية ولتيار يسمى مستقبل، لكن قد يصبح ماضيا.

الدفاع عن الصيغة التأهيلية تولاه الوزير جبران باسيل، بصفته المعدل فيها، بما يتناسب مع مصلحة تياره، من دون مصالح الاخرين على مساحة الطوائف والمناطق والاحزاب السياسية، رئيس التيار الوطني الحر اقر باللحظة المصيرية التي تمر بها البلاد، رفض التمديد والفراغ وبدا في الشكل منفتحا على الطروحات، فهل يمضي التيار الى الموافقة على قانون نسبي كامل شامل انسجاما مع عنوان المواطنية التي استحضرها باسيل اليوم؟

رئيس الجمهورية ميشال عون توسع بالحديث عن قانون الانتخابات، ونبه بشدة من التمديد، معتبرا ان المهلة تسمح حتى العشرين من حزيران لوضع قانون انتخابي، لكن من يضمن الاتفاق، من يضمن اقرار القانون حينها، طالما تعجز القوى عن التوافق الان؟ رئيس الجمهورية اصر على قانون يحقق تمثيلا صحيحا، لكن اللافت ان الرئيس عون لم يتطرق الى النسبية اليوم لا في التصريح ولا في التلميح، وهي التي لم تغب يوما عن كل تصريحاته السياسية، فهل تخلى فخامة الرئيس عن ايمانه بالنسبية؟ كل المعطيات توحي بأن لا حظوظ للتأهيل بدليل الرفض الواسع للصيغة، فهل يريد فريق او فريقان فرض قانون على كل اللبنانيين؟

في الداخل، تحركات بالجملة، لكن اللافت تلك الفوقية التي تعامل بها النائب ابراهيم كنعان مع الاتحاد العمالي العام، ربما لم يعتد النائب كنعان على التعامل مع الكادحين والعمال والطبقات الشعبية، هؤلاء الذين نزلوا الى الساحات اليوم رفضا لضرب الضمان الاجتماعي، وعلى خط المياومين، ثغرة بلقاء موعود لوزير الطاقة مع المحتجين على رفضهم، الوزير سيزار ابي خليل لم يلتزم بالقانون، هو بدعي ذلك بتصريحاته الاعلامية، لكنه يخرق القانون الذي صدر لحل ازمة المياومين.

بكل بساطة، من ادخل مئتين وخمسين مياوما جديدا من دون امتحانات في الوقت الذي يفرض وزير الطاقة ومؤسسة الكهرباء الامتحانات على المياومين الموجودين؟ معايير مزدوجة باتت مكشوفة، والحل بالالتزام بالاتفاق والقانون يا معالي الوزير، لان القانون يرغمك على تنفيذ بنوده، والواجب الوطني والاخلاقي يرغمك ايضا على التواصل مع اصحاب الحقوق الكادحين.