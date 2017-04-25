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رئيس بلدية الحدت للTAYYAR.ORG: خلفيتنا قانونية ولا تراجع عن قرار اقفال المحل

25
APRIL
2017
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- كبريال مراد -

قامت الدنيا ولم تقعد في اليومين الماضيين على خلفية قرار اتخذته بلدية الحدت باقفال احد المحال في البلدة، لتحوّل القضية الى مسألة طائفية، فيصوّر القرار البلدي في وجه "صاحب المحل الشيعي".

الTAYYAR.ORG استفسر من رئيس البلدية الحدت سبنيه حارة البطم جورج ادوار عون حقيقة ما حصل، فأوضح ان المسألة "قضية محل للميسر والقمار، تمارس فيه كل الموبئات والممنوعات".

وشرح عون ان المحل المذكور حصل على ترخيص في العام 2009 في عهد محافظ جبل لبنان بالوكالة انطوان سليمان، على رغم رفض المجلس البلدي لذلك في ذلك الحين.

واوضح عون ان دورية من مخفر حبيش عمدت الى اقفال المحل منذ قرابة الشهر، لتحوّله الى وكر للممنوعات، لافتاً الى انه "وفي ظل الفراغ في محافظة جبل لبنان، حصل صاحب المحل على ترخيص من دون التقدم بملف وفق الاصول، ومن دون الحصول على موافقة البلدية، التي رفضت الامر لانه وكر للقمار ولمخالفته اصول الاستحصال على رخصة قانونية".

بناء على ما سبق، ابلغت شرطة بلدية الحدت صاحب المحل بضرورة اقفاله خلال ثلاثة ايام. واوضح عون انه " خلال هذه الفترة حاول صاحب المحل التوسط لدى مرجعيات وزارية ونيابية وروحية، ولكن وبعد حصول استفسارات من البلدية ورئيسها، عادت هذه المرجعيات الى تاييد قرار الاقفال".

وكشف عون ان المجلس الاسلامي الشيعي استفسر بدوره، عن الامر، وجرى التواصل مع احد المشايخ الذي عاين بنفسه المكان، موافقاً البلدية على قرارها ومؤيداً الاقفال".

 

ولفت عون الى ان قرار الاقفال جرى السبت الماضي، فعمد صاحبه، وبعدما استنفد كل محاولات التوسط، الى تحويل القضية عبر الاعلام الى مسألة "مسيحية اسلامية".

وقال عون "نحن نحافظ على العيش المشترك، وما نقوم بعه منذ ايار 2010 نفعله على رأس السطح ولا نستحي به، للمحافظة على الارض والهوية والعيش المشترك. اما هذه خطوة اقفال المحل، فخلفيتها قانونية ومسلكية ولا علاقة لها بالقرار المتخذ تحت شعار "ما تبيع بيتك وما تبيع ارضك...البلدية ما رح تمضيلك".

وختم عون بتأكيد ان البلدية لا تتخذ اي قرار الاّ وفق القانون، وبالتالي "لا تراجع من قبلنا عن قرار الاقفال، ونحن نتحصّن بالقانون ام وضع شاذ، لناحية الترخيص غير السليم والشوائب التي تحصل".

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