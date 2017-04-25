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وكيل عائلة الإمام الصدر: ليست هناك اي تطورات في ملف الادعاء على القذافي

25
APRIL
2017
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صدر عن وكيل عائلة الإمام موسى الصدر ، المحامي شادي حسين ، البيان التالي:

تعليقا على ما صرح به وكيل هنيبعل القذافي المحامي صخر الهاشم ، وما تم زعمه عن" تطورات" في ملف المدعى عليه المذكور ، يهمنا ان نوضح:

اولا: ليست هناك تطورات ولا شيء من هذا القبيل، نحن امام ملف قضائي بحت يسير العمل فيه وفقا للقانون والأصول.

ثانيا: هنيبعل القذافي مدعى عليه بجرائم عديدة في عدة ملفات وامام عدة مراجع قضائية ، والفيصل هو تطبيق القانون ،والهيبة هي للحق والعدل دون التفات إلى غايات اخرى يسعى إليها البعض.

ثالثا: لا يعقل وصف من نقل الدعوى من يد المحقق العدلي

ب " الشجاع " وكأن وكيل القذافي يصف ثمانية من كبار قضاة لبنان في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم الشجاعة لا سمح الله!!!

وهذا التجاوز من وكيل القذافي برسم نقابة المحامين في بيروت ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

أما من اصدر حكما بدائيا ببراءة هنيبعل من جرم ثابت اعترف به بتحقير وتهديد القضاء اللبناني ، فاستئناف النيابه العامة للقرار المذكور وما رافقه من مواقف استهجان في اروقة العدلية يثبت خطأ ذاك القرار وخطورته.

رابعا: لقد وعد وتعهد الاستاذ الهاشم ب اخلاء سبيل موكله خلال شهرين...وها هي المهلة انقضت دون تحقق الوعد.

خامسا: ليكن الجميع على يقين ان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان لا مكان متاح في هذه القضية الوطنية لأي سمسرة او ارتهان خارجي .

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