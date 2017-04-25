أبي خليل: القانون يلحظ مباريات محددة لقبول عمال بشواغر محدودة في الملاك

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لفت وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، في موضوع محاولة منع دخوله أمس من عمال المتعهد وجباة الاكراء، الى ان "مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بتطبيق القانون 287 وهو يلحظ مباريات محددة من أجل قبول عمال في شواغر محدودة في الملاك ولا يمكن مخالفة ما ينص عليه القانون باخذ أعداد فوق الشواغر في المؤسسة"، مشيرا الى ان "الحل يبدأ باستكمال مباريات الفئة الخامسة والسادسة".

ورأى ابي خليل، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية، ان "الكهرباء غير متوفرة كما يلزم بسبب هكذا أعمال تعطل المرافق العامة"، مؤكدا انه "لن تقفل اي وزارة او مرفق عام في أيامنا في العهد الجديد، وهناك تصميم ان تعمل المؤسسات بشكل طبيعي"، كاشفا ان "وزير العدل سليم جريصاتي حرك القضاء المختص للتحقيق في إقفال وزارتين أمس".