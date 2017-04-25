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"هوامش الاتفاق على قانون انتخابي باتت ضيقة جداً".. باسيل بعد التكتل: التمديد مسدس موضوع في رأس اللبنانيين

25
APRIL
2017
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لفت رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” الى ان ” التمديد مسدس موضوع في رأس اللبنانيين يجب ازالته لنتمكن من البحث في قانون الانتخاب”، مشيراً الى ان “من يطرح التمديد يترك لنفسه مخرجا لعدم اقرار قانون جديد على عكسنا نحن”، مضيفاً ” لسنا متمسكين بأي قانون فالقانون هو الوسيلة والنتيجة هي التمثيل الصحيح ونحن اول من طالب بالنسبية فنحن من شجعنا على الخروج من التقوقع وشيدنا جسور التفاهم والنوايا”.

 

وتابع: ” كلما نصل الى قانون نتفق عليه تظهر لغتان، اولى في غرفة النقاش وثانية في الاعلام لاسقاط ما اتفقنا عليه ولسنا من طرح التأهيلي بل نحن تبنيناه وندافع عنه ومن لا يريد التأهيلي على القضاء، مستعدون ان نوافق ان يكون على الدائرة و لسنا متفقين على نسبية واحدة وصرنا بهوامش ضيقة لأن الجميع يوافقون ثم يعدلون من اجل مقعد او اثنين فإما التوافق بحده الادنى او التصويت”، مشيراً الى ان “الاصول تقتضي بدء التصويت في الهيئة العامة على الارثوذكسي الذي لن يمر ثم نصوت على القوانين الاخرى”، مشدداً على ان “هوامش الاتفاق على قانون انتخابي باتت ضيقة جداً”.

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