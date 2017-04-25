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باسيل التقى سفير سلطنة عمان ووفد تاسك فورس وأهالي العسكريين المخطوفين

25
APRIL
2017
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استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نشاطه صباح اليوم في الوزارة بلقاء مع وفد من مجموعة تاسك فورس فور ليبانون برئاسة السفير إيد غابرييل الذي قال بعد اللقاء: "ناقشنا علاقة الولايات  المتحدة الاميركية مع لبنان والقضايا المشتركة بين بلدينا و أبرزها قضية اللاجئين في المنطقة وامكانية المساعدة لاسيما  وانه  لديكم برامج طموحة لتطوير البنى التحتية التي يستفاد منها لحل مسألة اللاجئين في لبنان. وتكلمنا أيضا عن  أهمية أن يفهم المشرعون الاميركيون الصداقة والشراكة التي يُقدمهما لبنان  حول مختلف المسائل التي تواجه المنطقة  لتجنب أي تشريعات قد تسبب  بعض المشاكل ، ونحن ندعم الجيش اللبناني  وما يقوم به وكذلك  جهود البنك المركزي الممتازة ودعمنا له ،وعبرنا عن ذلك خلال اجتماعنا مع معالي الوزير باسيل." 

 

لجنة أهالي العسكريين المخطوفين

واستقبل الوزير باسيل وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش تحدث باسمهم حسين يوسف الذي قال:"  بحثنا في ملف   قضية العسكريين المخطوفين وزيارتنا اليوم لتحريكه، والطلب الى وزير الخارجية حمل  هذا الملف الى كافة المحافل الدولية خصوصا  واننا  نتابع ما يحصل على الارض من تغييرات لوجستية وعسكرية او سياسية، و نتمنى ان يتحمل الوزير باسيل مسؤوليته في هذا الاتجاه وهو تفاعل معنا ووضعنا في اجواء الاتصالات والتحركات التي كان اجراها ،و يسعى حاليا الى تحريك الملف.  هناك أمور نستطيع الحديث عنها وأمور لا نستطيع التكلم عنها بهدف الوصول الى نتيجة ايجابية.  نتمنى بعد زيارتنا اليوم ان يحصل  تحرك ما باتجاه ملف العسكريين  لاسيما  واننا حتى اللحظة ليس لدينا معطيات إيجابية تشير الى حل ما، لكن نأمل خيرا وسنسعى عبر وزير الخارجية و لدى رئيس الجمهورية وكافة الاقطاب  السياسية للوصول الى حل لهذا الملف ونأمل خيرا."


وفدلجنة المبعدين الى إسرائيل

كما اجتمع وزير الخارجية مع وفد من لجنة المبعدين الى اسرائيل طالبه العمل على إقرار قانون عفو خاص بالمبعدين الى اسرائيل .


سفير سلطنة عُمان

واستقبل الوزير باسيل سفير سلطنة عُمان لدى لبنان بادر بن محمد بادر المنذري سلمه دعوة من نظيره العُماني لزيارة السلطنة.

 والتقى  رئيس مجلس إدارة مؤسسة أنطونيو إبراهام السيد توماس إبراهام وتناول البحث المساعدات الإنسانية والإجتماعية التي تُقدمها المؤسسة.

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