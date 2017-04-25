بالأسماء - الكشف عن هوية الـ 5 جثث في منطقة لبنانية!

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تقوم 6 سيارات تابعة للصليب الاحمر اللبناني بعملية إخلاء لـ5 جثث كانت قد وجدت في جرود عرسال، من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الى الحدود السورية.





وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أفادت بأنّ الجثث الخمسة التي وجدت في جرود عرسال هي لأشخاص من معلولا، وبعد التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام والأمانة العامة في الصليب الأحمر اللبناني، سيتم نقلها اليوم من مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي عبر طريق المصنع في 5 سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر وسيارة احتياط، على أن يتم استلام الجثث في المنطقة الحرة من قبل فاعليات من الحكومة السورية ومرجعيات دينية.

والقتلى هم: عاطف راغب قلومة، غسان ميخائيل شنيص، شادي مخائيل ثعلب، جهاد مطانيوس ثعلب وداوود سركيس ميلانة.