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"موقفه كان دعوة للتجاوب مع دعوة الرئيس عون لاستعجال الاتفاق" - مصادر بكركي للجمهورية: البطريرك الراعي ضد “الستين”

25
APRIL
2017
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بعد كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ،نفت مصادربكركي لصحيفة “الجمهورية” ان يكون الراعي قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف، مشيرة الى أنّ “سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية”، مستغربة “كيف أصبح كلام الراعي هو الحدث، في وقت يحاول الذين فشلوا في إقرار قانون جديد تحويل الاهتمام وحرف الأنظار الى اتجاه آخر”.


وجزمت المصادر أنّ “البطريرك ضد قانون الستين”، مشيرة الى انه “انطلق من الفشل الذريع الذي سبّبته الطبقة السياسية والذي بات شبه محسوم، حيث باتت الإنتخابات بحكم المؤجّلة”، لافتة الى أنّ “الراعي دق ناقوس الخطر وأطلق هذه المواقف ليستفزّ السياسيين ويحضّهم على التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليستعجلوا الاتفاق على قانون انتخابي ضمن مهلة الشهر التي بدأت تنتهي”، معتبرة أن “الراعي يتكلم من وجع الناس ويصرخ لكي تتحرّك الكتل والنواب الذين لم يفعلوا شيئاً في وقت كان يجب ان يعلنوا حالة طوارئ سياسية وانتخابية من أجل الإتفاق على القانون الموعود، لكننا نراهم لم يقدموا على خطوة كهذه”.وأكدت المصادر أن “الراعي لا يغطّي الستين بل يعتبر أنّ الإقرار بالفشل ليس عيباً”، محذرة من أن “يُستغلّ كلامه في غير مكانه وان يبنوا عليه من أجل الإبقاء على الوضع الحالي”، مشددة على أن “الراعي يحذّر من الكارثة الكبيرة المقبلة وينتقد ازدواجية البعض الذين يرفضون الستين علناً ويريدونه من تحت الطاولة”.

الجمهورية
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