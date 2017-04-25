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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25/4/2017

25
APRIL
2017
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علم وخبر - الأخبار

كبارة يريد محاصرة ريفي
بدأت حركة وزير العمل محمد كبارة باتجاه محاصرة الوزير السابق أشرف ريفي واستعادة المناصرين لتيار المستقبل من جعبته تحقق نتائج إيجابية، خصوصاً أن المحيطين بريفي لديهم دائماً الكثير من الطلبات من الإدارات العامة التي تلقّت ما يشبه الإنذار من قيادات مستقبلية عليا بعدم تقديم أي شكل من أشكال الخدمات لريفي منذ تشكيل الحكومة. وتعطي ماكينة كبارة الأولوية لاستقطاب المؤيدين لريفي وتأمين كل ما يحتاجون إليه.

… وإقفال مكتب مجدل عنجر
يسود جو من الاستياء داخل قيادة تيار «المستقبل» في بيروت والبقاع من رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين المحسوب على التيار، بعد إخفاقه في منع مناصرين للوزير السابق أشرف ريفي من افتتاح مكتب له في البلدة. ويرى أحد المسؤولين في «المستقبل» أنّ ياسين «لم يستفد من الامكانات التي وضعها التيار في تصرّفه». وعُلم أنّ تيار المستقبل قرّر الانفتاح على مختلف القوى في مجدل عنجر لـ«لملمة» الشارع تحسباً من مفاجآت انتخابية، بعد تمدّد حالة ريفي في البلدة التي تُعدّ من أكبر بلدات البقاع الأوسط وخزاناً انتخابيا لـ«المستقبل». وتردّد أمس أن ريفي أوعز إلى مناصريه بإقفال المكتب لمنع حدوث أي توتر في البلدة.

 

أسرار صحيفة "الجمهورية"

- شبكة
كشف أحد الوزراء ما سمّاه خلية كاملة منظمة تجمع عدداً من كبار المسؤولين ما زالت على صلة بوزير سابق يُسربون له كل شاردة وواردة مؤكداً أنه بدأ بتفكيك هذه الشبكة.

- تهديد
هدّد أحد الوزراء الجدد سلفه بفتح مجموعة من الملفات ما لم يتوقف عن التدخل في شؤون وزارته الإدارية والداخلية.

- صمت
لاحظت أوساط سياسية أن حزباً معنياً بقانون دولي صدر في الخارج يلتزم الصمت حتى الآن في العلن، ويتحرّك في الظل لاستشفاف أهداف ومخاطر هذا القانون.

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