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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

ذكرى مرور مئة وسنتين على الإبادة الارمنية، العبرة هي التالية: لا يموت حق وراءه شعب حي، ما دام الاستسلام للقدر والتجاهل غير وارد في القاموس... وفيما يؤكد الشعب الأرمني في العالم، واللبنانيون من اصل ارمني في لبنان، مضيهم في المسيرة نحو إحقاق الحق، يمضي الشعب اللبناني على درب استرجاع الحق المسلوب عبر المطالبة بإقرار قانون انتخاب جديد، يواجهه الرافضون بسلاح التمديد المحرم ميثاقا ودستورا وأخلاقا، وبكل المعايير... من دون ان تخرج عن سياق "الحرتقة السياسية" وفق المتابعين، تحركات مشبوهة بالمكان والتوقيت، استهدفت اليوم وزارتي الشؤون الاجتماعية والطاقة...

أما في جديد البحث عن قانون الانتخاب، فتشير معلومات الـ otv الى الآتي:

أولا: على عكس ما يشاع أو يقال، لا يزال قانون التأهيل بصيغته الأخيرة، على قيد الحياة. لا بل تلفت المصادر إلى أنه الأكثر قابلية للحياة بين مختلف القوانين المطروحة.

ثانيا: مع ترحيبهم بما قدم او سيقدم من طروحات انتخابية، يبدي المتابعون خشية من ان تؤدي "عجقة" المشاريع والاقتراحات الى المساهمة - بقصد أو من دونه - في إغراق النقاش وإضاعة الوقت، بلوغا إلى موعد الخامس عشر من ايار، الموعد المحدد لفرض التمديد.

ثالثا: يسأل المتابعون لملف قانون الانتخاب، الذين يعقدون اجتماعات مستمرة بعيدا من الاعلام، عن الحكمة من دفع البلاد مجددا نحو أزمة سياسية كبرى، سيتسبب بها بلا أدنى شك السعي الى تمرير التمديد بالقوة السياسية، غصبا عن ارادة اكثرية اللبنانيين وطنيا، والغالبية الساحقة من المسيحيين ميثاقيا، لافتين الى ان المحرومين من الاقتراع في الصناديق، لن يمنعوا من ممارسة حقهم في الاقتراع بالأقدام. وهؤلاء المحرومون هم شعب سلبت وكالته بوقاحة مرتين، وثمة من يسعى الى تكرار الجريمة للمرة الثالثة... لنا عودة الى قانون الانتخاب في سياق النشرة، غير ان البداية من ساحة الشهداء، مع ذكرى الابادة الارمنية.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



عشرون يوما وتنتهي مهلة تأجيل جلسة التمديد النيابي وثمة من يقول إن التمديد حاصل أقله تقني، فيما الإتفاق على قانون للإنتخاب لا يلوح في الأفق بسبب تعدد الطروحات.

وفي هذا الصدد يوضح رئيس الجمهورية أن قراره تأجيل الجلسة كان للإفساح في المجال أمام تقديم الإقتراحات للتحاور حولها. ومن ناحية ثانية حذر الرئيس عون من أن العقوبات الأميركية التي يدرسها الكونغرس لا تأتلف مع العلاقات اللبنانية - الأميركية كما أنها تضر بلبنان وشعبه.

وقد برز في موازاة ذلك إعلان وزير الطاقة عن مجيء وفد أميركي الى لبنان قريبا لإستكمال البحث في مشكلة الحدود البحرية مع إسرائيل كما قال لمجلة الإقتصاد والأعمال.

ترافق ذلك مع دوي أصوات انفجارات في شمال فلسطين المحتلة ولم يصدر عن قيادة اليونيفيل أي توضيح حيال ذلك.

وفي شأن لبناني آخر تحرك للمتعاقدين في وزارة الشؤون الإجتماعية وللمياومين في وزارة الطاقة. وفي ضواحي بيروت وصولا الى أجواء العاصمة روائح كريهة مصدرها مكب الكوستابرافا وهي ناجمة عن قيام شركة الجهاد بعمليات تعقيم وتأهيل للمطمر وستستمر أربعة أيام أخرى.

ووسط كل ذلك جلسات مجلس الوزراء ما زالت معطلة ولم يصدر حتى الآن أي إعلان عن موعد استئناف الجلسات.

وفي المجلس النيابي جلسة للجنة الإعلام والإتصالات شارك فيها الوزير رياشي في وقت كان الوزير جبران باسيل يعقد مؤتمرا صحفيا في وزارة الخارجية.

وقد حصلت مناوشة أقرب الى الدعابة بين باسيل ورياشي.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

فجأة انفتحت الاكمام الايسية وفاضت القوانين الانتخابية بعد طول انحباس، لكن مجريات الصيغ الوليدة لا تصب حتى الساعة في جدول اعمال مجلس الوزراء المحتجب عن الانعقاد، للنظر في هذه المسألة الوجودية وكذلك اللجنة الوزارية التي تألفت لايجاد قانون انتخاب. الايجابية الوحيدة المسجلة تكمن في اعادة الحياة الى المشروع التأهيلي الذي يخضع مجددا للمزيد من الجراحات التجميلية، من دون ان يعني الامر ان طريقه الى النور معبدة بالورود والنيات الطيبة.

في سياق انتخابي آخر يمكن الجزم بان نظامنا السياسي الدستوري قد لبنن المؤسسات الفرنسية الحزبية والدستورية فالدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية شهدت ذوبان الاحزاب التقليدية الكبرى تماما كما ذابت احزابنا ومعها 14 آذار و8 آذار لتنجب رئيسا، حتى الرئيس الذي سيولد في 7 ايار الفرنسي سيأتي شبيها برئيسنا اي انه سيترأس حكومة ثلاثينية او اكثر وسينفخت دف المؤتلفين حوله عندما يدق نفير الانتخابات النيابية بوفر ماكرون.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

على هدى وكأن لا ريح تحتها بطيء هو سعي الدولة نحو قانون الانتخاب عادوا من العطلة ودخلوا في "صفنة" هي بنت عم "التنبلة" حيث لا اجتماعات عاجلة ولا مجلس وزراء طارئ لا شيء يدعو إلى القلق، فالسلطة تعيش السلطنة ومن دون معجل ولا مكرر تسير الرؤى في طرح القوانين من جبران "دستة" من جنبلاط واحد محير من بري اثنان ومن الحريري مفاجأة لم تحن صعقتها بعد وفيما تردد أن صيغتي بري هما من بنات أفكار الحريري استرعت الانتباه هذه المواهب التي تدفقت على السياسيين على مرمى ثلاثة أسابيع من مهلة العدم النيابي أنفلونزا قوانين تنتشر بتدافع يأخذ وقع الهجمة في زمن بدأ يسابق النواب لكن كل ما يجري رميه من طروح سيهدف إلى تكبير الحجر حتى لا يستطيع المجلس الرشق به لا سيما أن الأزمة لم تكن مرة أزمة نقص قوانين ومعظم النواب يؤكدون تكدسها على رفوف اللجان منذ خمس سنوات وقد وصل عددها الى ستة وعشرين مشروعا واقتراح قانون وحتى ولو كانت الأزمة في التوافق على القانون فإن ما يحدث حاليا لا ينم إلا عن حرب صيغ هدفها الدخول في الخامس عشر من أيار الى بوابة التمديد الثالث "الأقل كلفة" على جميع المستويات وعلى دروب التعطيل والتمديد ترشق الطرقات بحفنة اعتصامات ومطالب وفجأة يتحرك المياومون ويتدخل الاتحاد العمالي العام لإنقاذ مسار وزير وتفرغ الشاحنات غضبها من الزهراني إلى بيروت إضراب من هنا اعتصام من هناك وتأخذ الحكمة السياسية من "أقوال شاحنة" وبما لا يقاس فرنسيا وعلى مرمى سنوات ضوئية مع أمنا في الوصاية الراقية إنتقلت الجمهورية الخامسة بين ليلة وضحاها الى يومها الاخر الذي سيحل عليها في السابع من آيار وعند هذا التاريخ ستجري فرنسا انتخابات دورتها الثانية المحسومة الرئيس من الآن بعدما دفقت الأحزاب دعمها لإيمانويل ماكرون منعا لوصول هذا البلد الى حكم اليمين المتطرف إنتخابات كالتذكية وكالسهم الجارح بالنسبة الى بلد كلبنان تعلم من فرنسا موضتها وغار من حضارتها وتنشق باريسها كهوى للرئتين وحب كرومنسيتها لكنه لم يتعلمْ ديمقراطيتها وهذا لا ينطبق على الزعماء اللبنانيين فحسْب بل على معظم الدول العربية والإمبراطورية التركية التي جاءت بسلطان زمانها على صهوة انتخابات تشبه المسرحيات. تركيا الدولة المحتلة قبل أربعمئة عام والمحاربة بالإرهاب قبل سبعة أعوام لم تجد لليوم عبارة اعتذار الى شعب صاحب قضية أبادت قبل مئة سنة وأكثر مليونا ونصفا وأكثر لكن الارمن ضنيون على بقائهم إينما حلوا وهم وحدهم من أستطاع ان يبقي المجزرة حية تلطخ سمعة دولة تركية من عام الى عام وتمنعها من أن تحاضر يوما بعفاف إنساني.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

التأهيلي طرح فردي يسعى التيار الوطني الحر لفرضه رغم المعارضة الوطنية لاي صيغة طائفية لا تنتج تمثيلا صحيحا ولا تنسجم مع تطلعات اللبنانيين. سرب معلومات عن اتفاق بين التيارين البرتقالي والازرق حول صيغة تأهيلي مدوزنة على مقاسات الطرفين لم ينفها لا المستقبل ولا التيار الوطني الحر لكن الرفض هو ذاته تبلغه الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل من الوزير علي حسن خليل.

الرئيس نبيه بري يعطي الطرح التقدمي مساحة ليأخذ اقتراح النائب وليد جنبلاط مداه لكن قوى سياسية تتجاهل الصيغة الاشتراكية وتلعب على حافة الوقت وكأن المطلوب اما فراغ او تأهيلي طائفي.

اللعبة خطيرة ومصير البلد على المحك، وفي حال الوصول الى الخامس عشر من ايار دون اتفاق سيكون التمديد ابغض الحلال، الحكومة بدت مستقيلة من دورها لا اجتماعات لا لجنة تواصل ومن هنا جاء انتقاد النائب سامي الجميل لمجلس الوزراء محقا سائلا اياهم هل ان البلد بالف خير الا يستدعي البلد اجتماعات حكومية؟ لماذا الهروب من المواجهة والتخلي عن المسؤوليات ؟؟

في الداخل تحركات بالجملة في الشارع وعلى ابواب الوزارات من طريق الجنوب الذي اصطفت على جانبيه الشاحنات لكن النقابي بسام طليس تحرك وسيطا ليرقب المسافات لسببين حل الازمة وعدم صلب المواطنين في سياراتهم لساعات، نجح طليس مع سائقي الشاحنات لكن من يحل ازمة المياومين في الكهرباء، وزير الطاقة رفض مقابلة وفد يتقدمه رئيس الاتحاد العمالي العام اليوم قبل ان يوافق مضطرا على الاجتماع بهم غدا، بينما متعاقدو الشؤون الاجتماعية متروكون لقدرهم بعدما رمت الوزارة عقودهم في سلة المهملات. اجراءات الشؤون يضعها الوزير بيار ابو عاصي في اطار الترتيبات وحصر المصاريف وتقييم الانتاج، ورآها المتعاقدون المصروفون تجنيا، شهد عليه دوامات العمل وملفات النازحين السوريين، كان على الوزارة محاسبة المقصرين في العمل ومكافأة المنتجين لا الصرف الجماعي الذي يحول الوزارة من الشؤون الى الازمات الجتماعية.

الازمة الفرنسية تحدد اطرها الايام الفاصلة عن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز اليمين واليمين المتطرف وغابت السياسة التقليدية عن الاليزية، ماكرون ولوبان يعدان بما هو جديد لكن الاستنفار الفرنسي المالي والمؤسساتي والحزبي والدفع الاوروبي والحضن الغربي كلها مسخرة لايصال الشاب ايمانويل ومنع وصول ماري التي يهدد وصولها الاتحاد الاوروبي ويهز الناتو والسياسات الفرنسية الخارجية. فلننتظر السابع من ايار.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

كأن نيسان اللبنانيين يذكرهم بشباط، مع طقسه المتقلب على مدار الساعات، فيما نيسان السياسيين مستقر على ضباب كثيف، لن يكشفه الا ايار، الموعد المفروض لتحديد الخيارات مع جلسة مجلس النواب التي يفترض ان يصلها الجميع بقانون انتخابي، او استسلام سياسي..

ولان الخيارات يجب ان تكون نابعة من المنطق والدستور، فان المطروح من صيغ مختلطة تضييع للوقت فضلا عن المماطلة كما راى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وان القانون الصحيح والعادل الذي يضمن صحة وفعالية التمثيل هو النسبية الكاملة، مكملا بسؤال عما يمكن ان نفعله في حال عدم الاتفاق على قانون قبل الخامس عشر من ايار؟ هل سنذهب الى الفراغ او التمديد، ام نعود الى الستين الذي منع الاستقرار السياسي، وتسبب بالفراغ الرئاسي؟

ولان لا فراغ في سياسة الاميركيين للضغط على لبنان واللبنانيين، كان كلام الرئيس ميشال عون التحذيري من ان مشروع قرار الكونغرس الاميركي الذي سيفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات، وشخصيات لبنانية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، مؤكدا انه يجري اتصالات على اعلى المستويات للحؤول دون صدوره..

في سوريا يكمل الجيش والحلفاء تنفيذ القرار الصادر بملاحقة الارهاب اينما كان، وجديد الانجازات التقدم في عمق ريف حماه والسيطرة على مناطق جديدة تمهد الطريق نحو خان شيخون، التي تنتظر الجيش السوري لتحكي حقيقة الكذب الكيميائي..

فرنسيا ينتظر الجميع السابع من ايار لمعرفة حقيقة النزال الذي لم تشهده فرنسا الجديدة من قبل، الذي اوصل شخصين من خارج المنظومة السياسية المعهودة على طريق الايليزيه.. ليصطف الجميع خلف شعارين، الاول يحمله ايمانويل ماكرون ضد التقوقع والعنصرية كما سماها والآخر تحمله مارين لوبان ضد الامبريالية المتوحشة كما وصفتها..



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

بين عدم انعقاد مجلس الوزراء، والانقسام في شان قانون الانتخابات، تبقى البلاد تحت وطأة السؤال عن مصير الانتخابات، في الفترة الفاصلة عن الخامس عشر من ايار. وفي ظل السباق بين الصيغ الانتخابية التي تطرح والموعد المرتقب، امل بالتوصل الى توافق بين الاطراف المعنية على قانون انتخابي جامع.

والبارز اليوم في السجال الانتخابي، تأكيد رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد، أن القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية التمثيل في لبنان، هو النسبية الكاملة، معتبرا أن صيغة القانون المختلط، مخالفة للدستور وللمنطق.

وفي عز السجال الداخلي بشان قانون الانتخاب، موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون ازاء مشروع القانون الذي يجري اعداده في الكونغرس الاميركي، لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، الرئيس عون اكد أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون. وقال لوفد مجموعة “تاسك فورس فور ليبانون”، الذي زار الرؤساء الثلاثة: إن القانون سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية -الاميركية.

دوليا بقيت نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مدار نقاش، فيما انطلق مرشح الوسط ايمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بحملاتهما قبل المواجهة الاخيرة المرتقبة في السابع من ايار، في وقت اعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، مساندته لماكرون، معتبرا أن مرشحة اليمين المتطرف، تشكل مجازفة بالنسبة لمستقبل فرنسا.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

نظريا الحكومة استمرارية لكن عمليا الامر غير ذلك، وزراء سابقون يأكلون الحصرم ووزاراء حاليون يضرسون، هذا ما هو حاصل في وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم وقد تكر السبحة، لتظهر ملفات الهدر والفساد في ملفات من اكثر من وزارة.

في الاحتفالات التقليدية للتسليم والتسلم، ماذا يسلم الوزير الراحل للوزير الآتي؟ عادة يدعى الاعلام ليشهد على احتفالية خطابات وابتسامات، يذهب السابق في طريقه مطمئنا الى ان الحالي لن يفتح ملفات، فثقافة المحاسبة في لبنان وجهة نظر، لكن ما حصل في وزارة الشؤون الاجتماعية لم يكن كذلك، ملفات اهدار بمليارات الليرات والجرم الظاهر من جبل الجليد ظهر اليوم ومع تلاحق الملفات قد يظهر ما هو ادهى واخطر.

هذا في الشؤون الاجتماعية اما في الكهرباء فان حليمة المياومين عادت الى عادتها القديمة فكان الاختبار الاول مع وزير الطاقة في محاولة لمنعه من دخول الوزارة والمعلومات تقول ان تحرك المياومين اليوم كان باشراف الرئيس الجديد للاتحاد العمالي العام الذي اجتاز اليوم معمودية الدواليب بما يثبته عند مرجعيته السايسية، وبين متعاقدي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية ومياومي كهرباء لبنان هل من قطبة مخفية تتعلق بترجمة التعثر على مسار قانون الانتخابات، ما يجيز هذا السؤال ان التعثر ما زال سيد الموقف فاللجنة الوزراية لبحث قانون الانتخابات اجتمعت تفرقت وتوارت ومجلس الوزراء قد تغيب جلسته هذا الاسبوع ايضا للاسبوع الثاني على التوالي فهل تكون الحرائق الموضوعية المتنقلة تعبيرا عن الخلافات المحتدمة.



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