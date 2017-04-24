كنعان: قد نعقد جلستين يوميا وهدفنا من الموازنة الاصلاح الفعلي

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان هدف اللجنة الاساس في مناقشة مشروع موازنة العام ٢٠١٧ هو اصلاح فعلي لا اعلاميا ووهميا، وذلك من خلال مشاركة النواب بعمل جدي لاخضاع انفاق الدولة اللبنانية لرقابة فعلية.

ولفت كنعان في حديث الى الotv الى انه وضع جدولا مكثفا لاجتماعات اللجنة، قد يصل الى جلستين باليوم الواحد، وهو ما يتطلب تجاوبا من مختلف النواب والكتل، قائلا "لو كنا في ظرف طبيعي، لتوقعت فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ولكن ذلك يبقى رهن المسار الذي ستسلكه الامور، لاسيما ان اولوية الاولويات هي لقانون الانتخاب مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي ".

وعن الحسابات المالية قال "هناك نقاش حاصل في وزارة المال في شأن قطع الحساب وقد ابلغنا بأنه قطع شوطا كبيرا، بينما يبقى ٢٠ بالمئة من الحسابات غير المنجزة، منذ عامين، لذلك اتوجه الى المعنيين بوزارة المال بأن يتم مناقشة الحسابات المالية في مجلس الوزراء ويتخذ القرار في شأنها، لضرورة انتظام المالية العامة تحت سقف الدستور واحترام المادة ٨٧".