بالصور - باسيل خلال تجمع القطاعات الشبابية في الأحزاب الأرمنية: كلنا معنيون بمحاولة ابادة نتعرض لها بشكل ممنهج (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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لفت رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في كلمة له خلال تجمع نظمته القطاعات الشبابية في الأحزاب الأرمنية الثلاث: "الطاشناق" و"الهنشاك" و"الرمغافار" في ذكرى المجازر الأرمنية، في باحة كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس، إلى أننا اردنا ان نكون معكم اليوم، لاننا ابناء تاريخ واحد وحاضر واحد ومستقبل واحد، ولا تنسوا ان لبنان عام 1915 تعرض لابادة جماعية وحصار ادى الى تهجير ثلث شعبه، ومقتل ثلث آخر، وبقي الثلث الباقي وكل لبناني له قريب ترك وهاجر لبنان بسبب ما تعرضنا له معا، الارمن واللبنانيون وكل ابناء المشرق، لذلك هذه الذكرى تعنينا كما تعنيكم ، كلنا معنيون بمحاولة ابادة نتعرض لها بشكل ممنهج.