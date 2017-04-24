اوجيرو: قطع الاتصالات غداً.. وهذه هي المناطق التي ستتأثر

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اعلنت هيئة اوجيرو في بيان اليوم انها "ستضطر الى قطع الاتصالات الهاتفية من الثامنة صباح غد الثلثاء الى الثانية بعد الظهر لنحو ألف مشترك في منطقة دوحة عرمون والقبة والرادار، التابعين لسنترال خلدة، وذلك بسبب الاعمال الفنية القائمة على تحوير مسار كابل رقم 17 الخاص بخدمات الانترنت السريع DSL في دوحة عرمون لنقل المشتركين الى الغرفة DSL المنشأة حديثا".

وأشار البيان الى "أن الفرق الفنية تعمل ليل نهار لإنجاز هذا العمل، تحسينا لخدمة الهاتف الثابت وخدمات الانترنت السريع DSL التابعة لهذه المنطقة الحيوية".