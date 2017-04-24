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من سيكون رئيس فرنسا المقبل؟ (بقلم علا بطرس)

24
APRIL
2017
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علا بطرس -


انتهت الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية بخسارة مرشح اليمين فرنسوا فيون ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ملانشون وسط خسارة مدوية لمرشّح الحزب الإشتراكي بنوا أمون وفوز كلّ من مرشّحة اليمين المتطرف مارين لوبن ومرشّح الوسط ايمانويل ماكرون. وفي حين، لعبت عوامل كثيرة دورها في هذه النتيجة وأهمّها الفضائح القضائية لفرانسوا فيون وفق ما عُرف ب"بينيلوبي غايت" أو انقسام الحزب الإشتراكي ما دفع أمون الى الحديث عن "خونة"، إلا أنّها بدون شكّ أظهرت توجهات مختلفة للناخب الفرنسي وأهمها الصّراع بين فكرتين متناقضتين: العولمة والإندماج مع أوروبا وهو ما يمثّله إيمانويل ماكرون والسيادة والإنغلاق على الذات الفرنسية ورفض الآخر وهو ما تمثّله مارين لوبن.


وفور ظهور النتائج، أعلن بنوا أمون أنّ الحزب الإشتراكي "لا يمكن أن يقبل مارين لوبن رئيسة البلاد"، كما أعطى فرانسوا فيون توجيهاً واضحاً للتصويت لصالح ماكرون رافضاً وصول مرشّحة اليمين المتطرف الى الإليزيه باعتبارها تشكل خطورة على قيم الجمهورية ودور فرنسا الأوروبي ومستقبل الإتحاد...

وفي حين، تبدو النتيجة متوقعة بوصول مارين لوبن الى الدورة الثانية الى أن رصّ صفوف "المؤسسة الحاكمة" وراء ايمانويل ماكرون باستثناء ميلانشون يوحي أنّه سيكون رئيس الجمهورية المقبل في استذكار سابقة تاريخية يوم تكتّل اليمين والوسط في التصويت لصالح الرئيس الأسبق جاك شيراك مقابل والدها جان ماري لوبن في العام 2002 إلا أن أحداً لا يمكن أن يجزم بالنتيجة سلفاً خاصّة وأنّ نزعة القومية بلغت نسباً مرتفعة وصلت الى 21,7 % لأوّل مرة في تاريخها. ولا شكّ، تسير فرنسا نحو المجهول حسب ما عنونت الصحف الفرنسية وهذا عائد الى سببين:


- الأوّل: على مستوى السياسة الخارجية: إن تمّ اختيار مارين لوبن فهذا يعني انتهاء توجّه السياسة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية ببناء أوروبا موحّدة ما سيؤدي حكماً الى تفكك الإتحاد الأوروبي. وقد سارع وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابريال الى تأكيده ثقته من فوز ماكرون واصفاً إياه بأنّه "المرشّح الفعلي الوحيد المؤيّد لاوروبا".


- الثاني: على مستوى النّظام السياسي: عرّف الأستاذ ستراوس "النّظام" على الشّكل التالي: "إنّ النظام هو عبارة عن بناء يقوم على عناصر مترابطة بحين إنّ أيّ تغيير في إحداها أو في موضوعها يؤدي حتماً الى تغيير الكلّ". وبما أنّ النّظام الفرنسي شبه رئاسي بحيث تتعاون السلطات بشكل مرن في إدارة الدولة، فهل سيستطيع أيّ من المرشح الفائز سواء المنتمي الى الوسط أو اليمين المتطرّف التأقلم مع برلمان بأغلبية من حزب اليسار؟ وهل سيكون للإنتخابات الرئاسية ارتدادات على الإنتخابات البرلمانية في حزيران المقبل؟

لا شكّ، أنّها مرحلة جديدة وغامضة في حياة الجمهورية الخامسة حيث رأى ماكرون أن الفرنسيين يرغبون بالتجديد معتبراً "بأنّنا نطوي اليوم بوضوح صفحة من الحياة السياسية الفرنسية" وهو المغمور الفائز من خارج نادي الأحزاب التقليدية، فهل نحن على أعتاب "الجمهورية السادسة"؟

علا بطرس ,
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