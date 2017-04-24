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الجائزة جاءت تكريما لإنجازاته وعمله الريادي في تكنولوجيا الاتصالات ودعم تمكين الشباب

بدر الخرافي ينال تقديرا خاصا في قمة تليكوم ريفيو لقادة الاتصالات في بيروت

منحت القمة الثامنة لتليكوم ريفيو بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين جائزة تقدير لإنجازاته كريادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكونه داعماً أساسياً لعدد من برامج تمكين الشباب على صعيد الساحة الإقليمية وفي المجال الرقمي.



وذكرت تاتش، شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان -بإدارة مجموعة زين- أن هذا التكريم المتميز جاء خلال القمة الثامنة لتليكوم ريفيو التي عقدت في بيروت في 20 نيسان الجاري، مبينة أن تليكوم ريفيو تعتبر واحدة من أرقى المنشورات في قطاع الإتصالات التي استفادت من منصتها لتطوير حدث أساسي في هذا القطاع كقمة تليكوم ريفيو، التي تجمع خبراء وقادة قطاع الإتصالات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحت سقف واحد لمناقشة أحوال القطاع ووضع خطط عمل للمستقبل.

وأوضحت " تاتش" أن هذه الجائزة المرموقة التي مُنحت لـ الخرافي هي خير دليل على التقدير الذي يحظى به نتيجةً للتقدم الإستراتيجي الذي حققته مجموعة زين، والدور الريادي الذي تقوم به تحت قيادته، وكذلك لكونه ملهم لرواد الأعمال الطموحين في المنطقة.

ويشغل بدر الخرافي منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة تاتش لبنان منذ العام 2012 وهو عضو مجلس إدارة "إنجاز" الجمعية التي تهدف إلى تطوير الشباب وتعليمهم وإيجاد فرص عمل لهم، وزين هي الشريك الرئيسي في مسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي منذ ثلاث سنوات.

وقال بدر الخرافي خلال تسلّمه الجائزة في القمة الثامنة لهذا الحدث السنوي " إن نيل هذه الجائزة في لبنان هو أمر مهم للغاية بالنسبة لي، فلهذا البلد وشعبه مكانة خاصة في قلبي، وفي قلب والدي الراحل الذي أمضى نصف حياته هنا".

وأوضح بقوله " تفتخر زين بتاريخها وبإنجازاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإنه لشرف لي إدارة هذه الشركة الرائدة، فالعمل الهام الذي نقوم به، والتأثير الإيجابي الذي نعكسه على حياة عشرات الملايين من الناس يلهمنا ويشجعنا لنقدم الأفضل"، اليوم ونيابةً عن أكثر من 7000 موظف مثابر ومُلهِم ممن يشكلون عائلة زين الكبيرة نتقدم بالشكر على هذه الجائزة ".

وأكد الخرافي قائلا " إن زين هي أكثر من مجرد شركة إتصالات، بل هي المزود لنمط حياة رقمي، تتطلع من خلاله الى تطوير وتحسين تجربة المشترك عند كل تجربة اتصال، وهذا يتطلب بدوره تخطيطاً استراتيجياً سبّاقاً وقدرة تنفيذية كبيرة، وهي ميزات متوفرة بكثرة، ولا شك أنها ستشكل الحافز لمجموعة زين وتاتش للاستمرار في تحقيق الإنجازات في المستقبل".

وانتهز الخرافي الفرصة في كلمته ليسلّط الضوء على قدرات ومواهب الشباب في لبنان، وبيّن بقوله " إن وفرة المواهب في لبنان والدور الذي يلعبه اللبنانيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات معروف جداً، وزين ملتزمة من جانبها في تطوير مستقبل قطاع الإتصالات في السوق اللبنانية، وفي دعم الشباب من رواد الأعمال الطموحين".

الجدير بالذكر أن شركة " تاتش" هي مشغل الاتصالات الرائد في لبنان، وتضع قاعدة مشتركيها في قلب كل الأعمال التي تقوم بها، وتسعى " تاتش " مع المجموعة الأم " زين " إلى جلب أفضل الخدمات والمنتجات في تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أعلى قيمة لكل الأطراف المعنية للمساهمة في صنع عالم جميل.